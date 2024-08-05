Українська IT-компанія Intellias придбала британську фірму

Українська IT-компанія Intellias оголосила про придбання британської компанії NorthLink Digital, що спеціалізується на консалтингу та технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування (FS&I)

Ця стратегічна угода дозволить Intellias розширити свій спектр послуг і посилити позиції на ринку Великої Британії, як повідомляється в пресрелізі компанії.

NorthLink Digital була заснована у 2016 році і має офіси в Лондоні та Тіс-Веллі. Компанія спеціалізується на IT-консалтингу, розробці програмного забезпечення та цифровому дизайні. Команда NorthLink Digital має значний досвід у сфері фінансових послуг та страхування, обслуговуючи фінтех-компанії, хедж-фонди та міжнародні банки. Окрім цього, компанія пропонує свої послуги у сферах електронної комерції, транспорту та логістики.

«Сьогодні банки в усьому світі перебувають під значним тиском. Їм необхідно постійно покращувати клієнтський досвід, використовуючи лише ті рішення, які відповідають чисельним регуляторним вимогам. NorthLink Digital має багаторічну експертизу в галузі цифрової трансформації, веб та мобільної розробки, а також візуального та UX-дизайну. Це актуально для всіх наших клієнтів з галузі надання фінансових послуг у Європі, Північній Америці та на Близькому Сході. Крім того NorthLink є експертами у питаннях дотримання технологічних вимог директиви ЄС MiFID II, що особливо важливо для наших європейських клієнтів», — зазначив Віталій Седлер, CEO і співзасновник Intellias.

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Британська компанія увійде в структуру Intellias, а CEO та співзасновник NorthLink Digital Грехем Оррелл очолить бізнес девелопмент FS&I вертикалі Intellias на посаді віцепрезидента.

«Дуже часто цифрова трансформація індустрії фінансових послуг — масштабне і комплексне завдання, що потребує масштабованих інженерних команд та технологічної експертизи в сфері FS&I. Як частина Intellias, ми зможемо запропонувати нашим клієнтам глобальні можливості, як у сфері інженерних потужностей, так і в регіональній експертиз», — зазначає Грехем Оррелл, CEO та засновник NorthLink Digital.

Intellias уже понад 20 років активно працює на ринку фінансових послуг та страхування (FS&I), зосереджуючи свою діяльність на банківських операціях, платіжних системах, ринках капіталу, страхуванні та кредитуванні. Серед клієнтів компанії в цій сфері — швейцарська банківська група Swissquote, платіжний додаток NabyPay, Resolute Asset Management та платформа фінансування FinCompare. До клієнтів Intellias у сегменті FS&I також входять маркетплейси 360T і CRX Markets, які надають рішення для торгівлі на валютному ринку та фінансування оборотного капіталу відповідно.

Нагадаємо, що IT-компанія Intellias стала резидентом Дія.City. Розробник софту й технологічних продуктів компанія Intellias приєдналась до спеціального правового режиму Дія.City.

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