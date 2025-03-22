Названо найдорожчі бренди у світі

У 2024 році світовий рейтинг найдорожчих брендів зазнав суттєвих змін

Одним із найважливіших досягнень року стало безпрецедентне зростання вартості бренду Apple, який зберігає лідерські позиції у світовому рейтингу. Суттєвого прогресу також досягла NVIDIA — її стрімкий прорив у сфері штучного інтелекту став ключем до вражаючого зростання. Водночас рейтинг не обійшовся без несподіванок: Tesla, яка ще донедавна входила до топу, цього року опинилася лише на 18-й позиції.

Очолює список компанія Apple, чия вартість злетіла на вражаючі 74% — до $517 млрд. Уперше бренд посів перше місце як найдорожчий у світі.

До такого зростання призвів високий попит на передові технології, а також розширення продуктової лінійки — зокрема у сферах електроніки та штучного інтелекту. Не менш значущим є прорив NVIDIA: бренд показав рекордне зростання вартості — на 163%, до $44,5 млрд. Це найвищий показник серед усіх компаній у рейтингу цього року. Успіх компанії обумовлений стрімким розвитком ШІ-індустрії, де її графічні процесори стали ключовими елементами в обчислювальних системах для штучного інтелекту, що дозволило NVIDIA суттєво зміцнити позиції на глобальному ринку.

Окрім Apple та NVIDIA, до переліку найвпливовіших і найдорожчих брендів світу у 2024 році увійшли й інші лідери цифрової епохи. Microsoft закріпилася на другій сходинці глобального рейтингу, підтвердивши свою силу в секторі програмного забезпечення та хмарних рішень. Її бренд оцінили в $340,4 млрд. Високу позицію зберігає і Google — з оцінкою у $333,4 млрд. Слідом ідуть Amazon ($308,9 млрд) та Samsung — компанія, яка продовжує задавати тон в індустрії споживчої електроніки.

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До десятки лідерів також увійшли Walmart, Meta (Facebook), TikTok, Deutsche Telekom та ICBC. Усі вони або демонструють динамічне зростання, або впевнено утримують вартість своїх брендів на стабільно високому рівні, зміцнюючи вплив на глобальну економіку. TikTok особливо вражає — із капіталізацією $84,2 млрд платформа посіла сьоме місце, підтвердивши стрімке зростання своєї популярності у світі.

У той час як більшість брендів зміцнюють свої позиції, Tesla зазнала помітного падіння. Колись один із беззаперечних лідерів рейтингу, у 2024 році бренд опустився на 18-те місце. Його вартість скоротилася на 12% — до $58,3 млрд. Ймовірні причини спаду — зменшення інтересу до електромобілів компанії на тлі посилення конкуренції у сфері «зеленого» транспорту.

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