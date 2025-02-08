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MicroStrategy провела ребрендинг компанії

08.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор повідоим про масштабний ребрендинг компанії, яка є найбільшим корпоративним власником біткоїнів серед публічних компаній. Відтепер вона працюватиме під назвою Strategy

MicroStrategy провела ребрендинг компанії

MicroStrategy провела ребрендинг компанії Фото: freepik.com

У рамках змін представлено оновлений офіційний сайт, а також оприлюднено фінансовий звіт за четвертий квартал 2024 року. Документ відзначає значне нарощування біткоїн-резервів протягом цього періоду.

За три місяці компанія придбала 218 887 BTC на суму $20,5 млрд, що стало рекордним показником. Річна прибутковість від інвестицій у першу криптовалюту сягнула 74,3%.

Ключові фінансові результати:

  • операційні витрати за квартал склали $1,1 млрд, що на 693% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • загальний дохід досяг $120,7 млн, що на $3 млн нижче очікуваного та на 3% менше за показник попереднього року.
  • грошові резерви скоротилися до $38,1 млн проти $46,8 млн роком раніше.
  • чистий збиток становив $670,8 млн або $3,03 на розбавлену акцію.

Раніше, у період з 27 січня по 2 лютого 2025 року, компанія пропустила один із запланованих 12-тижневих інвестиційних циклів, залишивши баланс біткоїна на рівні 471 107 BTC.

Цікаве по темі: MicroStrategy придбала рекордну кількість біткоїнів

Варто зазначити, що у звіті за третій квартал 2024 року Strategy розкрила амбітну ініціативу 21/21, метою якої є залучення $42 млрд інвестицій протягом наступних трьох років.

«Ми залучили $20 млрд з нашого капітального плану на $42 млрд, значно випереджаючи початкові графіки, і водночас ведемо цифрову трансформацію капіталу на фінансових ринках», — наголосив генеральний директор та президент Strategy Фонг Ле.

Компанія також запровадила нові ключові метрики — BTC Gain (приріст у біткоїнах) та BTC $ Gain (приріст у доларовому еквіваленті).

Як обчислюються показники:

  • BTC Gain розраховується як добуток початкового балансу біткоїнів компанії та прибутковості першої криптовалюти за певний період;
  • BTC $ Gain визначається шляхом множення цього значення на ринкову ціну біткоїна на біржі Coinbase у фінальний день звітного періоду.

За підсумками 2024 року, приріст у BTC склав 140 538 BTC, а у 2025 році компанія планує досягти річного приросту в $10 млрд.

Крім того, у звіті зазначається, що конвертовані привілейовані акції Strike від Strategy невдовзі вийдуть на біржу Nasdaq під тикером STRK.

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Джерело: Incrypted.

Рубрики: КомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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