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Український фармацевтичний бренд виходить на ринок Пакистану

07.01.2025 15:00
Микола Деркач
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Українська фармацевтична компанія Farmak почала експорт лікарських засобів до Пакистану, що стало другою країною Південної Азії в її експортному портфелі

Український фармацевтичний бренд виходить на ринок Пакистану

Український фармацевтичний бренд виходить на ринок Пакистану Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба компанії, передає delo.ua.

Першим продуктом, представленим на цьому ринку, став ін’єкційний препарат для загальної анестезії, який цього року також було зареєстровано у Великій Британії.

Зазначається, що розширення на пакистанський ринок стало результатом зусиль команди Farmak International Middle East & Africa, яка активно працює над посиленням присутності компанії в регіоні.

У грудні 2024 року Farmak також оголосив про вихід на ринок Йорданії. Загалом продукція компанії експортується до понад 60 країн світу, включаючи 15 країн ЄС, а також держави Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки й Австралії.

Наприкінці грудня Farmak відкрив представництво у Кишиневі, столиці Молдови. Це рішення є частиною корпоративної стратегії компанії з розширення присутності на міжнародних ринках.

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Довідка про Farmak

Farmak — глобальна фармацевтична група, що включає два виробництва в Україні, одне — в Іспанії, а також 11 міжнародних представництв і маркетингово-дистриб’юторських компаній у країнах, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Велика Британія, ОАЕ, В’єтнам, Швейцарія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Молдова.

Продукція компанії виготовляється відповідно до стандартів GMP (Good Manufacturing Practice) та експортується до 60 країн, включаючи 15 держав Європейського Союзу.

Генеральний директор Farmak — Володимир Костюк. Заснування компанії датоване 27 червня 1994 року. Її власницею є Філя Жебровська.

У 2021 році компанія налічувала 2889 працівників, а у 2023-му їх кількість скоротилася до 2610. Водночас дохід зріс із 7,8 млрд грн у 2022 році до 9,7 млрд грн у 2023 році. Чистий прибуток збільшився з 1,3 млрд грн до 1,6 млрд грн.

Farmak залишається лідером фармацевтичного ринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому виразі.

Нагадаємо, що 19 вересня Farmak Pharmaceuticals UK Ltd, дочірня компанія Farmak International з української фармгрупи «Фармак», придбала групу фармацевтичних компаній A&S Pharma Holdings, що виробляють дженерики.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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