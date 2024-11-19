Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі

Українська фармацевтична компанія Farmak здобула престижну HR-премію на міжнародному конкурсі Business Culture Awards 2024 у Лондоні в номінації «Найкраща ініціатива для добробуту співробітників»

Farmak став єдиною українською компанією, яка отримала нагороду у 2024 році, про це компанія повідомила у своєму Instagram.

Business Culture Awards — престижна міжнародна HR премія, де компанії з усього світу демонструють свої досягнення у таких сферах, як різноманіття, інклюзивність, навчання співробітників, трансформація бізнесу та багато інших. Цього року команда Farmak взяла участь у конкурсі з двома кейсами: один із них став переможцем, а інший — фіналістом.

«Цю відзнаку ми здобули за програму підтримки нашої команди, яка стала особливо важливою під час війни. Вона охоплює ключові напрямки: безпеку, фінансову підтримку, розвиток і навчання, допомогу захисникам і ветеранам», — відзначили у Farmak.

Ще до початку війни Farmak облаштувала бомбосховища, які отримали високу оцінку ДСНС. Крім того, компанія регулярно організовує тренінги з тактичної медицини, самозахисту та реагування на надзвичайні ситуації.

«Ця нагорода є визнанням нашої турботи про команду та підтвердженням цінності людського капіталу для компанії навіть у найскладніші часи», — заявили у компанії.

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За даними компанії, у період невизначеності для українського бізнесу, коли багато компаній змушені скорочувати персонал і знижувати зарплати, Farmak вже тричі підвищував заробітну плату. Усі співробітники забезпечені медичним страхуванням. Працівники, які втратили житло через військові дії, отримали фінансову допомогу.

«Ми не поставили на паузу інвестиції у розвиток команди. Навіть у непрості часи кожен співробітник може брати участь у професійних заходах, тренінгах і профільних конференціях, які допомагають зростати як особисто, так і професійно, — заявили у компанії. — Для нас це перша участь у такому міжнародному конкурсі, де змагаються компанії з усього світу, серед яких Astra Zeneca, Unicredit, Sony Music UK, Starbucks, Danone та багато інших. Дякуємо команді Farmak за силу, відданість і згуртованість».

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