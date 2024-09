Український «Фармак» придбав британську A&S Pharma Holdings

19 вересня компанія Farmak Pharmaceuticals UK Ltd, дочірня компанія Farmak International з української фармгрупи «Фармак», придбала групу фармацевтичних компаній A&S Pharma Holdings, що виробляють дженерики

Група має ліцензії WDA, MIA та MS і спеціалізується на постачанні та ліцензуванні дженериків для ринку Великобританії. Компанія має численні дозволи на маркетинг у Великій Британії, а також кілька нових заявок, які наразі перебувають на розгляді регуляторних органів Великої Британії.

Після придбання компанія Farmak Pharmaceuticals UK Ltd збереже засновника та команду групи, що має на меті посилити можливості розвитку бізнесу у Великій Британії за допомогою налагодженої мережі міжнародних партнерів.

Ця угода є ще одним важливим кроком у стратегії глобальної експансії Farmak International. Нещодавно компанія придбала польську компанію Symphar, а також компанії в Чехії та Словаччині у 2023 році, а також інвестиції в Іспанію у 2022 році.

«Ми раді вітати A&S Group у родині Farmak International. Це придбання ідеально відповідає нашій стратегії розширення присутності на ключових ринках. Інтегруючи вже існуючу присутність у Великобританії та досвід у виробництві дженеричних лікарських засобів, ми зможемо прискорити наше зростання та продовжити надавати високоякісні лікарські засоби пацієнтам у всьому регіоні. Це придбання є свідченням нашого прагнення до глобального лідерства у фармацевтиці, і я впевнений, що разом ми побудуємо сильне майбутнє», — сказав Віктор Костюк, генеральний директор Farmak International.

Марк Хуріган, генеральний директор Farmak Pharmaceuticals UK Ltd, додав, що з точки зору розвитку бізнесу, придбання The A&S Group відкриває значні можливості для «Фармак» у Великобританії та наших міжнародних дочірніх компаній.

Farmak International, заснована у Києві в 1925 році, є процвітаючою фармацевтичною компанією, що спеціалізується на дослідженні, розробці, виробництві та глобальній дистрибуції генеричних лікарських засобів. Маючи сучасні виробничі та науково-дослідні потужності в Україні та Іспанії, Farmak International забезпечила собі сильну глобальну присутність. Компанія має 12 комерційних офісів по всьому світу та експортує свою продукцію до 60 країн світу, включаючи 15 країн-членів ЄС, а також на ринки Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки та Австралії.

