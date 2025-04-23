OpenAI планує купити Google Chrome

Компанія OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер в рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку, заявив керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні

Керівник продукту ChatGPT Нік Терлі зробив цю заяву, даючи свідчення на суді у Вашингтоні, де Міністерство юстиції США намагається зобов’язати Google вжити далекосяжних заходів для відновлення конкуренції в онлайн-пошуку.

Суддя, який веде процес, минулого року встановив, що Google має монополію на пошук в інтернеті та пов’язану з ним рекламу.

Наразі Google не виставив Chrome на продаж. Компанія планує оскаржити рішення про те, що вона є монополістом.

Прокурори висловили занепокоєння, що пошукова монополія Google може дати їй переваги в галузі ШІ, і що її ШІ-продукти — це ще один спосіб залучити користувачів до пошукової системи.

Google вказав на конкуренцію між компаніями, що пропонують продукти генеративного ШІ, такими як Meta Platforms і Microsoft.

Минулого року Терлі писав, що ChatGPT лідирує на ринку споживчих чат-ботів і не вважає Google своїм найбільшим конкурентом, згідно з внутрішнім документом OpenAI, який юрист Google продемонстрував на суді.

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Терлі, свідок з боку уряду, засвідчив, що Google відхилив пропозицію OpenAI використовувати її пошукову технологію в ChatGPT. За словами Терлі, OpenAI звернулася до Google після того, як у неї виникли проблеми з її власним постачальником пошукових послуг.

ChatGPT використовує технологію пошукової системи Bing від Microsoft.

За словами Терлі, пропозиція Мін’юсту змусити Google ділитися пошуковими даними з конкурентами як один із засобів відновлення конкуренції допоможе прискорити зусилля з удосконалення ChatGPT.

За словами Терлі, пошук є критично важливою частиною ChatGPT для надання актуальних і фактичних відповідей на запити користувачів. Він додав, що ChatGPT ще багато років не досягне своєї мети — мати можливість використовувати власну пошукову технологію для відповідей на 80% запитів.

У серпні окружний суддя США Аміт Мехта встановив, що Google захищав свою пошукову монополію за допомогою ексклюзивних угод з Samsung Electronics та інші, щоб його пошукова система була встановлена за замовчуванням на нових пристроях.

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Джерело: Reuters.