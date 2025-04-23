close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI планує купити Google Chrome

23.04.2025 19:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер в рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку, заявив керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні

OpenAI планує купити Google Chrome

OpenAI планує купити Google Chrome Фото: unsplash.com

Керівник продукту ChatGPT Нік Терлі зробив цю заяву, даючи свідчення на суді у Вашингтоні, де Міністерство юстиції США намагається зобов’язати Google вжити далекосяжних заходів для відновлення конкуренції в онлайн-пошуку.

Суддя, який веде процес, минулого року встановив, що Google має монополію на пошук в інтернеті та пов’язану з ним рекламу.

Наразі Google не виставив Chrome на продаж. Компанія планує оскаржити рішення про те, що вона є монополістом.

Прокурори висловили занепокоєння, що пошукова монополія Google може дати їй переваги в галузі ШІ, і що її ШІ-продукти — це ще один спосіб залучити користувачів до пошукової системи.

Google вказав на конкуренцію між компаніями, що пропонують продукти генеративного ШІ, такими як Meta Platforms і Microsoft.

Минулого року Терлі писав, що ChatGPT лідирує на ринку споживчих чат-ботів і не вважає Google своїм найбільшим конкурентом, згідно з внутрішнім документом OpenAI, який юрист Google продемонстрував на суді.

Цікаве по темі: «Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів

Терлі, свідок з боку уряду, засвідчив, що Google відхилив пропозицію OpenAI використовувати її пошукову технологію в ChatGPT. За словами Терлі, OpenAI звернулася до Google після того, як у неї виникли проблеми з її власним постачальником пошукових послуг.

ChatGPT використовує технологію пошукової системи Bing від Microsoft.

За словами Терлі, пропозиція Мін’юсту змусити Google ділитися пошуковими даними з конкурентами як один із засобів відновлення конкуренції допоможе прискорити зусилля з удосконалення ChatGPT.

За словами Терлі, пошук є критично важливою частиною ChatGPT для надання актуальних і фактичних відповідей на запити користувачів. Він додав, що ChatGPT ще багато років не досягне своєї мети — мати можливість використовувати власну пошукову технологію для відповідей на 80% запитів.

У серпні окружний суддя США Аміт Мехта встановив, що Google захищав свою пошукову монополію за допомогою ексклюзивних угод з Samsung Electronics та інші, щоб його пошукова система була встановлена за замовчуванням на нових пристроях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

OpenAI представила безкоштовний генератор зображень для ChatGPT

OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць

Джерело: Reuters.

Рубрики: GoogleСвітНовиниШтучний інтелект
google news
Новини по темі
У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів 21.04.2025

У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів
Google змінив вимоги до криптореклами в ЄC через впровадження MiCA 16.04.2025

Google змінив вимоги до криптореклами в ЄC через впровадження MiCA
Google випустить нову модель ШІ 10.04.2025

Google випустить нову модель ШІ
Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап 07.03.2025

Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап
Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі 06.03.2025

Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі
Google автоматично змінюватиме паролі користувачів у Chrome 15.02.2025

Google автоматично змінюватиме паролі користувачів у Chrome
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  20:00

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF

 Сьогодні  19:30

OpenAI планує купити Google Chrome

 Сьогодні  18:40

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз

 Сьогодні  17:50

Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ

 Сьогодні  17:00

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив

 Сьогодні  16:23

У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж

 Сьогодні  14:30

НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber