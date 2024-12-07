close-btn
PaySpaceMagazine

На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки

07.12.2024 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Запал, який колись охопив ринок NFT, безумовно, згас після ейфорійних днів 2021 року. Однак замість того, щоб писати епітафію для NFT, нам слід подумати про трансформаційне майбутнє, сформоване еволюцією сприйняття та реальною корисністю

На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки

На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки Фото: freepik.com

Джена Бертрам, стратег і креативний бренд-лідер, керівник стратегії у RARI Foundation & Rari Chain, поділилася своїм баченням майбутнього NFT. Вона вірить, що NFT-ландшафт не лише підтримуватиме, а й стимулюватиме нові варіанти їх використання, сприяючи розвитку інфраструктури.

Перша проблема, з якою стикаються невзаємозамінні токени (NFT ) — це непослідовність спільноти Web3. Ця спільнота дуже чутливо реагує на ринкові умови і швидко перестрибує від одного тренду до іншого, змінюючи свою лояльність протягом однієї ночі.

Ринок NFT зазнав труднощів: після зниження ажіотажу інтерес впав, що призвело до незадоволених інвесторів і занепаду бізнесу. Шанувальники Web3 пішли шукати нові можливості, і NFT втратили популярність. Аудиторія Web2, що колись цікавилася блокчейном та NFT, також втратила інтерес. Бренди, які раніше використовували NFT для просування, тепер відмовились від них через падіння цін і зміни наративу. NFT стали для більшості споживачів вицвілим трендом, а їх обговорення не здатне привернути увагу основних ЗМІ.

Цікаве по темі: Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків

Отже, що це означає для майбутнього NFT? У Web2 очевидно, що цифрове мистецтво — це новий порядок, і NFT все ще необхідні як засіб для аукціонів і розповсюдження цього мистецтва. Тим не менш, навряд чи це покладе початок наступному «бичачому» ринку.

Але, на думку Бертрам, NFT — це не просто пережиток минулої епохи, вони мають потенціал стати життєво важливими компонентами інфраструктури блокчейну. Вони можуть вдосконалити протоколи ідентифікації, полегшити соціальні фінанси, збагатити ігровий досвід і токенізувати реальні активи.

Якщо розглядати NFT через цю призму, то вони є настільки ж важливими для блокчейну, як стандарт ERC-20 для децентралізованих фінансів (DeFi).

Читайте також: Трамп випустив свою четверту колекцію NFT

NFT можуть змінити ринок нерухомості, дозволяючи часткову власність. Це дасть змогу продавати частину будинку та торгувати NFT, спрощуючи транзакції. Інвестори зможуть купувати нерухомість без фактичного володіння, а часткова власність дозволить групам разом купувати будинки для відпочинку або інші активи. Крім того, NFT можуть переосмислити відносини у громаді, надаючи доступ до членства, пільг і обміну цінностями, зокрема для управління медичними записами та кредитними історіями

Хоча ринок NFT, яким ми його знаємо, можливо, переживає фазу переорієнтації, він далеко не мертвий. Замість того, щоб оплакувати його минуле, ми повинні зосередитися на змінах, які переосмислять наше розуміння NFT. Визнавши їхній потенціал за межами цифрових колекційних предметів, ми можемо прокласти шлях до майбутнього, в якому NFT стануть невід’ємною частиною нашого цифрового життя, відкриваючи нову еру інновацій та можливостей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, які можуть досягнути $200 млрд ринкової капіталізації у 2025

Уряд США перемістив біткоїни на $2 млрд: як це вплине на плани Трампа

Coinbase запустила купівлю криптовалюти через Apple Pay

За матеріалами: CryptoPotato.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїNFT
google news
Новини по темі
V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться 16.10.2024

V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться
Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків 07.10.2024

Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків
Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах 27.08.2024

Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах
Трамп планує випустити нову NFT-колекцію 17.07.2024

Трамп планує випустити нову NFT-колекцію
Кріштіану Роналду в партнерстві з Binance представить нову колекцію NFT 29.05.2024

Кріштіану Роналду в партнерстві з Binance представить нову колекцію NFT
Остання надія Ethereum згасає: капіталізація сектора ERC-404 обвалилася на третину 12.02.2024

Остання надія Ethereum згасає: капіталізація сектора ERC-404 обвалилася на третину
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  14:00

Компанія Ілона Маска планує в 10 разів збільшити свій суперкомпʼютер

 Сьогодні  13:00

На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки

 Сьогодні  12:00

Деякі категорії ВПО отримали пріоритет щодо компенсацій — закон

 Сьогодні  11:00

Panasonic створила ШІ-клона свого померлого засновника

 Сьогодні  10:00

Чому перемога Трампа розділила криптоспільноту — думка експертки

 06.12.2024  19:40

НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

 06.12.2024  19:00

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber