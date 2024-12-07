На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки

Запал, який колись охопив ринок NFT, безумовно, згас після ейфорійних днів 2021 року. Однак замість того, щоб писати епітафію для NFT, нам слід подумати про трансформаційне майбутнє, сформоване еволюцією сприйняття та реальною корисністю

Джена Бертрам, стратег і креативний бренд-лідер, керівник стратегії у RARI Foundation & Rari Chain, поділилася своїм баченням майбутнього NFT. Вона вірить, що NFT-ландшафт не лише підтримуватиме, а й стимулюватиме нові варіанти їх використання, сприяючи розвитку інфраструктури.

Перша проблема, з якою стикаються невзаємозамінні токени (NFT ) — це непослідовність спільноти Web3. Ця спільнота дуже чутливо реагує на ринкові умови і швидко перестрибує від одного тренду до іншого, змінюючи свою лояльність протягом однієї ночі.

Ринок NFT зазнав труднощів: після зниження ажіотажу інтерес впав, що призвело до незадоволених інвесторів і занепаду бізнесу. Шанувальники Web3 пішли шукати нові можливості, і NFT втратили популярність. Аудиторія Web2, що колись цікавилася блокчейном та NFT, також втратила інтерес. Бренди, які раніше використовували NFT для просування, тепер відмовились від них через падіння цін і зміни наративу. NFT стали для більшості споживачів вицвілим трендом, а їх обговорення не здатне привернути увагу основних ЗМІ.

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Отже, що це означає для майбутнього NFT? У Web2 очевидно, що цифрове мистецтво — це новий порядок, і NFT все ще необхідні як засіб для аукціонів і розповсюдження цього мистецтва. Тим не менш, навряд чи це покладе початок наступному «бичачому» ринку.

Але, на думку Бертрам, NFT — це не просто пережиток минулої епохи, вони мають потенціал стати життєво важливими компонентами інфраструктури блокчейну. Вони можуть вдосконалити протоколи ідентифікації, полегшити соціальні фінанси, збагатити ігровий досвід і токенізувати реальні активи.

Якщо розглядати NFT через цю призму, то вони є настільки ж важливими для блокчейну, як стандарт ERC-20 для децентралізованих фінансів (DeFi).

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NFT можуть змінити ринок нерухомості, дозволяючи часткову власність. Це дасть змогу продавати частину будинку та торгувати NFT, спрощуючи транзакції. Інвестори зможуть купувати нерухомість без фактичного володіння, а часткова власність дозволить групам разом купувати будинки для відпочинку або інші активи. Крім того, NFT можуть переосмислити відносини у громаді, надаючи доступ до членства, пільг і обміну цінностями, зокрема для управління медичними записами та кредитними історіями

Хоча ринок NFT, яким ми його знаємо, можливо, переживає фазу переорієнтації, він далеко не мертвий. Замість того, щоб оплакувати його минуле, ми повинні зосередитися на змінах, які переосмислять наше розуміння NFT. Визнавши їхній потенціал за межами цифрових колекційних предметів, ми можемо прокласти шлях до майбутнього, в якому NFT стануть невід’ємною частиною нашого цифрового життя, відкриваючи нову еру інновацій та можливостей.

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За матеріалами: CryptoPotato.