Ілон Маск подав до суду на OpenAI: що трапилося

Ілон Маск просить федеральний суд зупинити перетворення OpenAI на повністю комерційний бізнес

Адвокати, що представляють Маска, його стартап xAI і колишнього члена правління OpenAI Шивона Зіліса, подали заяву про попередню судову заборону проти OpenAI. Судова заборона також не дозволить OpenAI вимагати від своїх інвесторів утримуватися від фінансування конкурентів, включаючи xAI та інші.

Ці судові позови свідчать про загострення конфлікту між Маском, OpenAI, її генеральним директором Семом Альтманом, Рідом Хоффманом і Microsoft.

У березні 2024 року Маск подав позов проти OpenAI до суду Сан-Франциско, відкликав його й згодом подав до федерального суду, звинувативши компанію в порушенні федерального закону про рекет (RICO).

У листопаді він доповнив позов, звинувачуючи Microsoft і OpenAI у порушенні антимонопольного законодавства через тиск на інвесторів, щоб ті не підтримували конкурентів, зокрема його стартап xAI.

Адвокати Маска стверджують, що OpenAI слід заборонити «отримувати вигоду від неправомірно отриманої конкурентно чутливої інформації».

«Четверта спроба Ілона, яка знову повторює ті ж самі безпідставні скарги, як і раніше, абсолютно безпідставна», — йдеться в заяві представника OpenAI.

Цікаве по темі: OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року

OpenAI став одним з найбільших стартапів за останні роки, а ChatGPT — головним хітом, який допоміг покласти початок масовому корпоративному ентузіазму щодо ШІ та пов’язаних з ним великих мовних моделей.

«Microsoft і OpenAI тепер прагнуть закріпити це домінування, перекриваючи конкурентам доступ до інвестиційного капіталу, продовжуючи отримувати вигоду від багаторічного обміну конкурентно чутливою інформацією в роки становлення генеративного ШІ», — написали адвокати в заяві.

Вони заявили, що умови, на які OpenAI попросила інвесторів погодитися, є «груповим бойкотом», який «блокує доступ xAI до необхідного інвестиційного капіталу».

Пізніше адвокати додали, що OpenAI «не може бродити по ринку як Франкенштейн, зшитий з будь-яких корпоративних форм, що служать матеріальним інтересам Microsoft».

OpenAI спочатку дебютувала в 2015 році як некомерційна організація, а потім у 2019 році була перетворена на так звану модель з обмеженим прибутком, в якій некомерційна організація OpenAI була керівним органом для своєї комерційної дочірньої компанії.

Наразі компанія перебуває в процесі перетворення на повністю прибуткову суспільно корисну корпорацію, що може зробити її більш привабливою для інвесторів. План реструктуризації також дозволить OpenAI зберегти свій неприбутковий статус як окремого суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, що Ілон Маск назвав дві ключові дати для людства. Ілон Маск підтвердив свою позицію щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та колонізації Марса, а також оцінив енергетику майбутнього відповідно до свого бачення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT

Компанія Ілона Маска створить застосунок для свого чат-бота

OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search

За матеріалами: CNBC.