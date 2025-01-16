OpenAI запустила нову функцію в ChatGPT

Компанія OpenAI представила нову функцію в ChatGPT під назвою Tasks, призначену для покращення роботи користувачів за допомогою планування нагадувань та сповіщень

Ця функція, доступна для преміум-користувачів, має на меті перетворити ChatGPT на проактивного помічника.

Наразі функція Tasks знаходиться в стадії бета-тестування і розгортається по всьому світу для преміум-користувачів. Завдяки Tasks користувачі можуть легко планувати різні заходи за допомогою простих підказок.

Тепер ChatGPT може надавати щоденні оновлення погоди, нагадувати користувачам про важливі дати, такі як продовження терміну дії паспорта або продаж квитків, і навіть надсилати веселі оновлення, наприклад, дитячі жарти, щовечора. Запланувавши ці завдання, ChatGPT автоматично виконуватиме їх у зазначений час, що робить його ефективним інструментом для управління повсякденними справами.

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Щоб скористатися цією функцією, відповідні користувачі повинні вибрати «GPT-4o with scheduled tasks» у вікні вибору моделі та описати бажане завдання і час його виконання. Хоча завдання можуть бути створені на будь-якій платформі, наразі ними можна керувати і змінювати тільки через вебверсію в розділі Tasks в меню профілю. Сповіщення про заплановані завдання доступні на вебверсії, десктопних і мобільних пристроях.

Ця функція також пропонує певний ступінь автоматизації, коли ChatGPT пропонує завдання на основі взаємодії користувачів. Користувачі можуть прийняти або відхилити ці пропозиції, що дозволяє асистенту краще задовольняти індивідуальні потреби.

Бета-версія Tasks доступна для передплатників преміум-версії, зокрема для користувачів тарифних планів Plus, Team і Pro. Тарифний план Plus коштує $20 на місяць. OpenAI поступово розгортає оновлення, починаючи з вебкористувачів найближчими днями.

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За матеріалами: Business Today.