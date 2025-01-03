OpenAI не запустила анонсований інструмент для захисту авторських прав

Ще в травні 2024 року компанія OpenAI заявила, що розробляє інструмент, який дозволить авторам вказувати, як вони хочуть, щоб їхні твори були включені або виключені з навчальних даних штучного інтелекту. Але через сім місяців ця функція так і не побачила світ

Інструмент під назвою Media Manager мав «ідентифікувати текст, зображення, аудіо та відео, захищені авторським правом», як заявляли тоді в OpenAI. Це мало відвернути найзапекліших критиків компанії і потенційно захистити OpenAI від юридичних проблем, пов’язаних з інтелектуальною власністю.

Але джерела, знайомі з цим питанням розповіли, що всередині компанії цей інструмент рідко розглядався як важливий запуск.

«Я не думаю, що це був пріоритет, — сказав один колишній співробітник OpenAI. — Чесно кажучи, я не пам’ятаю, щоб хтось над ним працював».

Людина, яка не є співробітником компанії, але координує роботу з нею, розповіла, що вони обговорювали цей інструмент з OpenAI в минулому, але останнім часом не було ніяких оновлень.

А член юридичної команди OpenAI, який працював над Media Manager, Фред фон Ломанн, у жовтні перейшов на посаду консультанта на неповний робочий день.

OpenAI ще не надала оновленої інформації про хід роботи над Media Manager, і компанія не вклалася у встановлений нею ж термін запуску інструменту «до 2025 року».

Штучний інтелект, як OpenAI, вивчає закономірності у даних, щоб робити прогнози. ChatGPT може писати есе та листи, а Sora створює реалістичні відео. Моделі, треновані на вебданих, інколи відтворюють майже точні копії цих матеріалів, що може порушувати права авторів. Наприклад, Sora генерує кліпи з логотипом TikTok, а ChatGPT цитував статті The New York Times, викликаючи обурення авторів.

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OpenAI пропонує авторам кілька спеціальних способів «відмовитися» від навчання ШІ. У вересні минулого року компанія запустила форму, яка дозволяє авторам відмічати свої роботи, щоб їх не включали до майбутніх навчальних наборів. А OpenAI вже давно дозволяє вебмайстрам блокувати пошукових ботів, які збирають дані на їхніх доменах.

Media Manager був представлений як повна модернізація — і розширення — рішень OpenAI для відмови від використання зображень.

OpenAI заявила, що Media Manager використовуватиме «передові дослідження в галузі машинного навчання», щоб дозволити творцям і власникам контенту «повідомити OpenAI, чим вони володіють». OpenAI заявила, що сподівається, що Media Manager «встановить стандарт для всієї індустрії штучного інтелекту».

З тих пір OpenAI більше ніколи публічно не згадувала про Media Manager.

Представник компанії повідомив, що станом на серпень інструмент «все ще перебував у розробці», але більше на запити журналістів не відповідав.

OpenAI не дала жодних вказівок на те, коли Media Manager може бути запущений — або навіть на те, з якими функціями та можливостями він може бути запущений.

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За матеріалами: TechCrunch.