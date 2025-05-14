Один з активів Кійосакі досяг нового максимуму

Відомий інвестор Роберт Кійосакі добре відомий тим, що просуває золото, срібло та Біткоїн (BTC)

Але 13 травня один з його найбільш недооцінених улюблених активів, велика рогата худоба вагю, досяг нового рекордного рівня. Відомий інвестор вперше висловив свою прихильність до худоби, а точніше саме до породи вагю, в інтерв’ю Kitco News, опублікованому 22 лютого 2023 року.

Ф’ючерси на живу худобу (LEM25) підскочили до $216,83, що є найвищою ціною за всю історію. До цього зростання попередній пік коливався навколо $170 у 2014 та 2015 роках.

Фонд Wisdom Tree’s Cattle (CATL), також зростає і в 2025 році має приріст у 19,18%. Більш того, за поточною ціною $8,56, CATL перевищує максимум кінця 2014 року ($8,38) і знаходиться більш ніж на півдорозі від мінімуму 2020 року до абсолютного максимуму ($11,10).

Чому ціни на велику рогату худобу вагю досягають рекордних максимумів у 2025 році

Фактори, які перетворили ф’ючерси на велику рогату худобу та ETF на високоприбуткові інвестиції, не були цілком позитивними.

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Зростання цін на вагю зумовлене поєднанням інфляції, кліматичних факторів та макроекономічних умов. З 2020 року тривалі посухи призвели до скорочення пропозиції, а зростання вартості кормів та високі процентні ставки зробили виробництво та кредитування більш дорогими для скотарів.

Останнім часом на ситуацію почав впливати новий дисбаланс між попитом і пропозицією — через спалах небезпечного паразита, відомого як New World Screwworm, Міністерство сільського господарства США змушене було обмежити імпорт на південному кордоні країни.

Таке зростання привернуло увагу інвесторів до сільськогосподарських товарів — активів, які Кійосакі неодноразово відзначав нарівні з дорогоцінними металами та Біткоїном.

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Джерело: Finbold.