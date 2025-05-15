НКЦПФР передала зауваження до законопроєкту про віртуальні активи в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно передала до Верховної Ради свої пропозиції щодо законопроєкту про регулювання ринку віртуальних активів в Україні

Документ містить 80 пропозицій та зауважень, які важливі для стабільного функціонування ринку, йдеться в пресрелізі НКЦПФР.

«Комісія цілком підтримує розвиток ринку віртуальних активів через впровадження якісного законодавчого регулювання. Ми переконані, що Україна потребує сучасного законодавства, яке стимулює інновації, забезпечує захист інвесторів, прозорість учасників ринку та відповідність міжнародним стандартам», — йдеться в повідомленні.

У законопроєкт про регулювання віртуальних активів запропоновано низку важливих змін. Зокрема, йдеться про чітке визначення регулятора відповідно до європейських стандартів MiCA. Як і в багатьох країнах ЄС, передбачається, що функцію нагляду має виконувати орган, відповідальний за ринки капіталу.

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Серед інших ініціатив — заборона автоматичного допуску іноземних емітентів та провайдерів криптопослуг (CASP) на український ринок без національної авторизації. Причина — низка запропонованих у законопроєкті юрисдикцій не мають загальної заборони для резидентів держави-агресора бути емітентами токенів чи кінцевими бенефіціарами провайдерів VASP.

Також удосконалено підхід до регулювання смарт-контрактів і контролю над засобами доступу до віртуальних активів. Окремо пропонується легалізувати використання токенів в операціях з обміну на товари й послуги — наразі це питання у законопроєкті не врегульовано.

Учасники ринку наголошують: закон має бути не лише сучасним, а й збалансованим — таким, що працюватиме на користь держави, бізнесу та громадян.

Водночас, як уточнюють у НКЦПФР, комісія не впливає на рішення щодо можливого зупинення або блокування розгляду законопроєкту у Верховній Раді — подібні повноваження їй не належать. Утім, регулятор залишається відкритим до діалогу з депутатами, ринком та іншими зацікавленими сторонами — задля ухвалення дієвого законодавства, яке відповідатиме міжнародним стандартам.

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