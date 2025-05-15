НКЦПФР ухвалила більшість бази для повернення коштів клієнтам Freedom Finance

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила 70% необхідної законодавчої бази для повернення коштів клієнтам Фрідом Фінанс

Про це НКЦПФР повідомила у своєму Telegram.

«Комісія продовжує послідовно рухатися до врегулювання ситуації з активами клієнтів. Станом на сьогодні реалізовано близько 70% необхідних кроків — пройдено дві третини нормативних змін», — заявили в НКЦПФР

На останньому засіданні Комісії було затверджено та направлено на юстування і державну реєстрацію Порядок формування переліку активів клієнтів підсанкційного професійного учасника.

Паралельно формується база даних клієнтських активів. Наступні етапи — затвердження переліку та запуск безпосередньої процедури повернення активів. Обидва кроки будуть здійснені паралельно, щоб пришвидшити процес.

«Окрема подяка всім стейкхолдерам і представникам клієнтської спільноти Фрідом Фінанс — за активну участь і конструктивний діалог», — додали в Комісії.

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Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, голова НКЦПФР Руслан Магомедов сказав, що перші виплати клієнтам брокерської компанії «Фрідом Фінанс Україна», можуть розпочатися вже влітку цього року.

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