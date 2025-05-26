Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин

Один із найвідоміших трейдерів на крипторинку Джеймс Вінн зазнав приголомшливих збитків, закривши шорт-позиції на Біткоїн (BTC) на суму $1 млрд менш ніж за добу

За даними, отриманими Finbold із HyperDash, угода була здійснена на децентралізованій біржі Hyperliquid. Там Вінн зафіксував чистий збиток у розмірі $15,86 млн після закриття шорту на Біткоїн. Безпосередньо позиція принесла йому $15,53 млн збитків, ще майже $940 899 він сплатив як комісії.

Цей результат було зафіксовано 25 травня. Згідно з даними, Вінн відкрив коротку позицію на $1 млрд із кредитним плечем 40x, фактично ризикуючи всім гаманцем на $50 млн. Це найбільша short-угода в історії блокчейну.

Позицію було відкрито за середньою ціною $107 077. Якщо ціна BTC підніметься вище $110 446, трейдер ризикує ліквідацією позиції, якщо не внесе додаткову заставу.

Раніше ми писали, як заробляють шорт-селлери та чому такі інвестиції найризикованіші.

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Вдала ставка на PEPE

Цей провал різко контрастує з нещодавніми успішними угодами Вінна. Напередодні невдалої ставки на BTC він закрив довгу позицію на PEPE і отримав $25,19 млн прибутку. Крім того, попередня довга позиція на Біткоїн принесла йому ще $18,36 млн.

Як раніше повідомляв Finbold, Вінн утримував лонг на 11 588 BTC, вартістю близько $1,25 млрд на той момент.

Загалом трейдер був дуже активним останніми тижнями. За останні 75 днів він здійснив 38 угод на Hyperliquid, 17 із яких завершилися прибутково, що дає йому показник успішності 45%.

Попри змішані результати, загальна картина все ще вражає: Вінн вивів із платформи $28 млн у USDC і завершив торгівлю з чистим прибутком у $25,2 млн. При цьому він сплатив близько $2,31 млн комісій біржі Hyperliquid.

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