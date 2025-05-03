Фондовий ринок нагадує епоху краху 1930-х років — економіст

Один з провідних американських економістів, професор Стів Ханке, попередив, що торгові тарифи та ситуація на фондовому ринку починають виявляти тривожні подібності до умов, що призвели до Великої депресії

За словами Ханке, нинішня економічна ситуація нагадує початок 1930-х років, коли економіка США зазнала впливу скорочення грошової маси та протекціоністської торговельної політики.

Зокрема, він вказав на Закон Смута-Хоулі про митні тарифи, який був оголошений у 1930 році і офіційно прийнятий у липні того ж року.

Цей закон підвищив мита на тисячі імпортних товарів для захисту американських галузей промисловості, але замість цього спровокував глобальну торговельну війну, скоротив міжнародну торгівлю і поглибив економічний спад.

«Фінансові ринки починають нагадувати епоху тарифів Смута-Хоулі 1930-х років. Ми вже бачили це раніше. Якщо ринки не зміняться, нас чекають великі неприємності», — зазначив Ханке.

Ханке додав, що після оголошення тарифів Смута-Хоулі фондовий ринок почав різко падати, в результаті втративши 83% своєї вартості в період з 1930 по 1932 рік.

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Він попередив, що поточні сигнали ринку в поєднанні з неефективною грошовою політикою та зростанням протекціонізму можуть створити передумови для подібного колапсу, якщо не будуть вжиті коригувальні заходи.

«Якщо ми повернемося назад і подивимося, що відбувається на ринку, то побачимо, що це має певний зв’язок. У березні 1930 року було оголошено про введення в США тарифів Смута-Хоулі. Грошова маса скорочувалася. Це спричинило уповільнення початку Великої депресії», — додав він.

Професор прикладної економіки Університету Джона Хопкінса також висловив занепокоєння щодо політичного керівництва, припустивши, що економічні радники недооцінюють серйозність ризиків, що стоять перед фінансовими ринками.

Ханке є активним критиком торгових тарифів президента США Дональда Трампа, звинувачуючи уряд у тому, що він може спровокувати рецесію, яка, на його думку, має 90% ймовірності відбутися в 2025 році.

Занепокоєння вченого посилилося, оскільки Китай і США залишаються ключовими гравцями в триваючій торговельній суперечці на тлі суперечливих повідомлень про те, чи близькі сторони до укладення угоди.

Ханке підтвердив своє попередження про рецесію, наголосивши, що внутрішня економічна слабкість сама по собі може спровокувати спад. Він попередив, що уповільнення є неминучим, якщо не відбудеться серйозних змін у монетарній політиці.

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Джерело: Finbold.