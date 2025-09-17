ЄБРР надав Україні понад €7 млрд з 2022 року

Заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова провела зустріч з Керуючим директором Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером

Під час переговорів обговорили реалізацію спільних проєктів, стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та перспективи подальшої співпраці, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів України.

З початку повномасштабного вторгнення ЄБРР надав Україні понад €7 млрд для фінансування пріоритетних проєктів.

Йдеться як про підтримку державного сектору та державних підприємств, так і про інвестиції в приватний бізнес. Основні напрями — енергетична безпека, транспортна інфраструктура, ліквідність держсектору, відновлення критичних об’єктів та розвиток малого і середнього бізнесу.

«На сьогоднішній день ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України та відіграє значну роль у реконструкції та відновленні України. Банк активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державного сектору та державних підприємств, а також підтримує відновлення інфраструктури, мікро-, малих та середніх підприємств, здійснює капітальні інвестиції в приватний сектор. І, зважаючи на триваючу війну в Україні, підтримка наших партнерів залишається як ніколи важливою», — зазначила Зикова.

Цікаве по темі: ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

У 2022–2025 роках банк виділив €994 млн на екстрену закупівлю газу для забезпечення опалювальних сезонів 2022–2026 років. Наразі у державному секторі діє 15 проєктів ЄБРР на загальну суму €3 млрд: дев’ять — в енергетиці на €1,7 млрд, шість — у транспорті на €1,3 млрд.

Окремо сторони розглянули інвестиційну складову фінансового Інструменту ЄС для України (Ukraine Facility), який у 2024–2027 роках передбачає майже €7 млрд для інвестиційних проєктів. У рамках цього інструменту ЄБРР планує спрямувати близько €1,9 млрд.

Також обговорили нові енергетичні проєкти у держсекторі, які можуть бути реалізовані під гарантії Європейської Комісії. Прикладом подібної співпраці стала угода «Нафтогазу України» з ЄБРР у серпні 2025 року на €500 млн під гарантію ЄС для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

Арвід Тюркнер підтвердив готовність ЄБРР і надалі фінансувати українські державні та приватні проєкти, що значить, що підтримка країни триватиме попри складні умови війни.

