Як діяти, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу

Ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу? Нижче коротка інструкція, що варто зробити

Як повідомляє пресслужба Дії, першим кроком потрібно отримати компенсацію або сертифікат на купівлю житла через єВідновлення. Як це працює:

фіксуєте пошкодження в Дії або в ЦНАПі;

подаєте заяву;

чекаєте на рішення;

отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Другий крок — також подайте заяву про компенсацію до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі про:

А3.1. Пошкодження або знищення житла.

А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

А3.3 Втрата житла або місця проживання.

А2.1. Смерть близького члена сімʼї.

А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.

Повний перелік категорій можете знайти на порталі.

