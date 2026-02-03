close-btn
Як діяти, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу

03.02.2026 17:10
Микола Деркач

Ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу? Нижче коротка інструкція, що варто зробити

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Як повідомляє пресслужба Дії, першим кроком потрібно отримати компенсацію або сертифікат на купівлю житла через єВідновлення. Як це працює:

  • фіксуєте пошкодження в Дії або в ЦНАПі;
  • подаєте заяву;
  • чекаєте на рішення;
  • отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Другий крок — також подайте заяву про компенсацію до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі про:

  • А3.1. Пошкодження або знищення житла.
  • А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.
  • А3.3 Втрата житла або місця проживання.
  • А2.1. Смерть близького члена сімʼї.
  • А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.

Читайте також: Польща змінює умови надання допомоги українцям: чого чекати з лютого 2026

Повний перелік категорій можете знайти на порталі.

«Незважаючи на спроби ворога занурити нас у темряву, ми залишаємось об’єднаними. Тримаймося!», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми також писали, що в Україні окремі домогосподарства можуть розраховувати на фінансову підтримку від Благодійного фонду «Право на захист». Ініціатива охоплює мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей.

Нагадаємо, що обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 6,7% порівняно з 2024 роком та становив 3 009,1 млрд грн (понад 3 трлн грн). Видачі готівки із кас банків за 2025 рік збільшилися дещо більше (на 8,8%) та становили 3 115,8 млрд грн.

