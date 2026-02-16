close-btn
Житло українців почнуть передавати ВПО — Мінрозвитку

16.02.2026 20:30
Микола Деркач

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity (HFH) розпочинає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло

Фото: freepik.com

Старт ініціативи обговорили під час робочої зустрічі з делегацією Habitat for Humanity, яку провела заступниця Міністра Наталія Козловська.

У межах проєкту планують:

  • визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла;
  • створити основу для інвестування в доступне та стале житло;
  • підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі групи населення.

«Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло.

Спільний проєкт з HFH поєднує законодавчу основу з практичною реалізацією. Водночас для досягнення результату важливо посилювати співпрацю із усіма міжнародними партнерами, щоб результати інвентаризації не залишилися на папері, а були реалізовані на практиці», — розповіла Наталія Козловська.

Читайте також: Українці можуть отримти до 430 тис. у рамках безвідсоткового кредиту — Свириденко

Проєкт базується на Законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Йдеться про обстеження та оцінку об’єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка не використовуються та потенційно може бути переобладнана під житло.

Спільний проєкт передбачає з боку HFH проведення загальнонаціонального картографування та класифікацію об’єктів, які можуть бути реконструйовані або переобладнані. Отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

За підсумками оцінки для відібраних об’єктів підготують комплексні інвестиційні пропозиції — з попередніми розрахунками витрат, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Під час зустрічі сторони узгодили хронологію роботи:

  • лютий–березень — відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Також буде створено базу даних з географічними координатами, сумісну з цифрової інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;
  • квітень–травень — підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10–15 відібраних об’єктів. Паралельно буде сформовано практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель у житло.

«Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла. Досвід України у цьому процесі має потенціал стати цінним прикладом і сформувати моделі, актуальні далеко за її межами», — зазначив старший директор програми Європа та Близький Схід, Наврозідіс Панагіотіс.

Окремо HFH розгляне можливість реалізації одного з підготовлених проєктів реконструкції як пілотного — для забезпечення доступного та сталого житла для ВПО та вразливих груп. Також міжнародна організація працюватиме в напрямку залучення інвестицій по іншим відібраним об’єктам.

