close-btn
PaySpaceMagazine

Грошова підтримка родин захисників України зміниться — закон

26.02.2026 18:00
Микола Деркач

Для родин загиблих та зниклих безвісти захисників встановлені рівні умови соціальної підтримки

Грошова підтримка родин захисників України зміниться — закон

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«Верховна Рада України прийняла закон, який запроваджує єдині та справедливі стандарти державної підтримки для сімей військовослужбовців, рятувальників та поліціянтів. Основна мета змін — забезпечити соціальну справедливість для усіх родин, які втратили близьких або чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини», — зазначається у матеріалі.

Закон закріплює гарантований стандарт державної підтримки у розмірі 15 мільйонів гривень для кожної родини загиблого захисника.

Дотепер існувала ситуація нерівності. Сім’ї, чиї рідні були визнані загиблими, отримували фіксовану суму одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн, тоді як сім’ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього часу пошуку, а потім ще й повну суму ОГД. Це створювало диспропорцію у виплатах родинам, які пережили однакову втрату.

Читайте також: Хто може отримати субсидії на комуналку та оренду житла

Відтепер встановлюється прозорий механізм — у разі підтвердження загибелі захисника, який вважався зниклим безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, вже отриманих родиною захисника за час його пошуку.

Такий підхід гарантує, що загальний обсяг державної підтримки для кожної родини буде рівним і справедливим.

Дія закону поширюватиметься на всі родини, чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини. Це забезпечуватиме справедливий підхід до усіх військовослужбовців та їхніх сімей.

Важливо зазначити, що держава не припинятиме підтримку сімей захисників після отримання нею граничної суми 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне 15 млн грн, родина, встановивши факт загибелі у юридичному порядку, набуде право на призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.

Закон усуває дискримінацію та відчуття несправедливості між родинами, які пережили однакову втрату. Держава створює прозорі та зрозумілі умови, гарантуючи, що кожна сім’я отримає належний обсяг допомоги незалежно від того, як довго тривав процес пошуку захисника.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція

Ціни на бензин та дизель можуть зрости на 5 грн/л — причини

Які документи потрібні для оформлення пенсії у 2026

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн 26.02.2026

Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн
Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг 26.02.2026

Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг
На що можна витратити гроші за програмою єЯсла — Гетманцев 26.02.2026

На що можна витратити гроші за програмою єЯсла — Гетманцев
Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025 26.02.2026

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025
monobank подвоїв винагороду за запрошення друга 26.02.2026

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга
Скільки коштів на банківських рахунках українців 25.02.2026

Скільки коштів на банківських рахунках українців
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  18:40

Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

 Сьогодні  17:20

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

 Сьогодні  16:40

НКЦПФР оновила список потенційно небезпечних інвестпроєктів

 Сьогодні  15:20

Reebok закриває магазини в Україні: причини

 Сьогодні  14:40

2 компанії, капіталізація яких може зрости до $1 трлн у 2026

 Сьогодні  14:00

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

 Сьогодні  12:30

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.