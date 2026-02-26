Грошова підтримка родин захисників України зміниться — закон

Для родин загиблих та зниклих безвісти захисників встановлені рівні умови соціальної підтримки

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«Верховна Рада України прийняла закон, який запроваджує єдині та справедливі стандарти державної підтримки для сімей військовослужбовців, рятувальників та поліціянтів. Основна мета змін — забезпечити соціальну справедливість для усіх родин, які втратили близьких або чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини», — зазначається у матеріалі.

Закон закріплює гарантований стандарт державної підтримки у розмірі 15 мільйонів гривень для кожної родини загиблого захисника.

Дотепер існувала ситуація нерівності. Сім’ї, чиї рідні були визнані загиблими, отримували фіксовану суму одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн, тоді як сім’ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього часу пошуку, а потім ще й повну суму ОГД. Це створювало диспропорцію у виплатах родинам, які пережили однакову втрату.

Відтепер встановлюється прозорий механізм — у разі підтвердження загибелі захисника, який вважався зниклим безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, вже отриманих родиною захисника за час його пошуку.

Такий підхід гарантує, що загальний обсяг державної підтримки для кожної родини буде рівним і справедливим.

Дія закону поширюватиметься на всі родини, чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини. Це забезпечуватиме справедливий підхід до усіх військовослужбовців та їхніх сімей.

Важливо зазначити, що держава не припинятиме підтримку сімей захисників після отримання нею граничної суми 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне 15 млн грн, родина, встановивши факт загибелі у юридичному порядку, набуде право на призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.

Закон усуває дискримінацію та відчуття несправедливості між родинами, які пережили однакову втрату. Держава створює прозорі та зрозумілі умови, гарантуючи, що кожна сім’я отримає належний обсяг допомоги незалежно від того, як довго тривав процес пошуку захисника.

