Ціни на бензин та дизель можуть зрости на 5 грн/л — причини

Світові ціни на нафту пішли вгору на тлі загострення риторики між США та Іраном і скорочення запасів сировини в Америці. Ринок реагує на ризик ескалації в регіоні Перської затоки, що традиційно додає «премію за ризик» у нафтові котирування. Паралельно в Україні почали дорожчати гуртові партії дизеля та бензину, а великі мережі АЗС уже підняли ціни на 1 грн/л

Про це йдеться у матеріалі Delo.ua.

Станом на 20 лютого ф’ючерси Brent піднялися до $71,76 за барель, WTI — до $66,48. За тиждень обидві марки додали близько 5%. Додатковим чинником стала статистика зі США: запаси сирої нафти за тиждень скоротилися на 9 млн барелів. Водночас ринок і далі бачить профіцит пропозиції, а плани ОПЕК+ наростити видобуток у квітні стримують надто різкий стрибок котирувань.

В Україні це вже відбилося на опті. За даними Нафторинку, середня гуртова ціна дизпалива з 13 до 20 лютого зросла на 1,15 грн/л — до 52,54 грн/л. Для імпортерів важливими залишаються також курси валют, адже контракти укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Роздрібні ціни минулого тижня загалом були відносно стабільними, але за вихідні 21–22 лютого OKKO, WOG та Socar підняли вартість бензину й дизеля на 1 грн/л. На ринку очікують, що інші мережі також «підтягнуться» за лідерами.

Ключовим ризиком для цін найближчих тижнів залишається сценарій прямої військової ескалації.

«Якщо почнеться війна, одразу ж почне дорожчати нафта: ціна на сировину підніметься вище ніж $80 за барель. Якщо ж така ціна протримається довше двох тижнів, ціни на бензин та дизель на українських АЗС зростуть у межах 3–5 грн/л — до 68–69 грн/л», — зазначив Дмитро Льоушкін, засновник групи компаній «Прайм».

Він також зазначає, що навіть за профіцитного світового ринку нафти котирування здатні зростати через психологічний фактор і ажіотажні очікування.

На ринку скрапленого газу гуртові ціни наприкінці тижня підвищилися, однак у роздробі автогаз переважно тримався на місці. Учасники ринку очікують стабілізації оптових котирувань, хоча на АЗС ще зберігається потенціал для помірного підвищення через попереднє зростання закупівельних цін.

