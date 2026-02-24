Які документи потрібні для оформлення пенсії у 2026

В Україні майбутні пенсіонери можуть оформлювати пенсійні виплати наперед — не прив’язуючись до конкретного дня, коли настане пенсійний вік. Головне — заздалегідь підготувати всі потрібні папери, щоб під час розгляду заяви не виникло пауз через нестачу документів

У Пенсійному фонді України наголошують: звернутися із заявою та пакетом документів можна вже за місяць до досягнення пенсійного віку. Подати все дозволено двома шляхами — прийти особисто або оформити звернення дистанційно через інтернет.

Основний пакет документів

Для призначення пенсії обов’язково знадобляться документи, що підтверджують особу та базові дані заявника. Йдеться про паспорт громадянина України або ID-картку, до якої додається витяг про місце проживання. Також потрібен реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) і трудова книжка: подається оригінал, а якщо трудових книжок декілька — слід надати всі наявні.

Документи для підтвердження страхового стажу

У частині страхового стажу найчастіше складнощі виникають тоді, коли у трудовій книжці бракує записів або в них є помилки, неточності чи розбіжності. У таких ситуаціях Пенсійний фонд може попросити додаткові підтвердження. Це можуть бути архівні довідки, довідки з підприємств, накази про прийняття на роботу чи звільнення, трудові договори, а також особові рахунки, що підтверджують періоди роботи та відповідні записи.

Цікаве по темі: Що треба знати пенсіонерам за кордоном, щоб не втратити виплати

Додаткові документи, що впливають на стаж і розмір пенсії

Окремо існує перелік документів, які подаються не завжди, а залежно від життєвих обставин людини. Зокрема, може знадобитися диплом, атестат або свідоцтво, що підтверджує навчання на денній формі. Для підтвердження проходження служби подають військовий квиток. У певних випадках важливо надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року — після цієї дати відомості про зарплату зазвичай уже відображаються в електронних реєстрах.

Якщо людина має право на пільговий стаж (через шкідливі умови праці чи особливий характер роботи), необхідні документи, що це підтверджують. Коли змінювалися персональні дані, потрібно додати свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або зміну прізвища. Для зарахування періоду догляду за дитиною до 3 років подають свідоцтва про народження дітей. А внутрішньо переміщеним особам може знадобитися довідка ВПО.

Щоб пенсію почали виплачувати, разом із заявою подають і спосіб отримання коштів. Для виплат на картку потрібні реквізити рахунку у форматі IBAN. Альтернативний варіант — подати заяву на отримання пенсії через Укрпошту.

Як подати документи

Подання документів можливе у двох форматах. Перший — звернення особисто до сервісного центру: у такому разі подаються оригінали документів. Другий — онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України: тоді завантажуються кольорові скан-копії або якісні фото документів, а для підтвердження звернення накладається КЕП.

Джерело: На пенсії.