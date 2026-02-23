Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

За тиждень, 3 березня 2026 року, відбудеться повне місячне затемнення, під час якого наш супутник набуде характерного червоного відтінку — явища, відомого як «кривавий Місяць». Подію зможуть спостерігати мільярди людей у різних частинах світу

Що таке «кривавий Місяць»

Повне місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля під час повні опиняється між Сонцем і Місяцем, а її тінь повністю накриває місячний диск.

Березневе затемнення припаде на повню, яку традиційно називають «Черв’ячним Місяцем» — це історична назва періоду, коли ґрунт починає відтавати та з’являються дощові черв’яки.

Під час повної фази затемнення Місяць не зникає з неба, а стає темно-червоним. Такий ефект виникає через розсіювання світла в атмосфері Землі: короткі сині хвилі розсіюються, а довші червоні проходять крізь атмосферу та досягають поверхні Місяця. Це те саме явище, завдяки якому небо на заході сонця набуває червоних і помаранчевих відтінків.

Фаза повної тіні триватиме близько 58 хвилин.

Де буде видно затемнення

За попередніми прогнозами, затемнення зможуть побачити жителі значної частини Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Океанії — за умови ясної погоди.

В Україні явище буде видно частково. Оскільки повна фаза затемнення припадає приблизно на 11:04 за Гринвічем, це буде близько 13:04 за київським часом. Тобто Місяць у цей час перебуватиме під горизонтом.

Однак у ніч з 2 на 3 березня українці зможуть спостерігати початкові фази затемнення — коли Місяць входитиме в півтінь та часткову тінь Землі. Найкращі умови очікуються перед світанком.

Точний час початку та видимість залежать від регіону, тому астрономи радять перевіряти локальні розрахунки для свого міста ближче до дати події.

Як спостерігати

Для спостереження місячного затемнення не потрібні спеціальні захисні фільтри — на відміну від сонячного. Явище безпечне для очей і добре помітне неозброєним оком.

Втім, бінокль або телескоп допоможуть роздивитися деталі поверхні Місяця під час зміни кольору. Любителям астрофотографії варто заздалегідь підготувати штатив і налаштування довгої витримки.

Якщо погодні умови дозволять, затемнення стане однією з найяскравіших астрономічних подій початку 2026 року.

