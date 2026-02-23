close-btn
PaySpaceMagazine

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

23.02.2026 20:30
Микола Деркач

За тиждень, 3 березня 2026 року, відбудеться повне місячне затемнення, під час якого наш супутник набуде характерного червоного відтінку — явища, відомого як «кривавий Місяць». Подію зможуть спостерігати мільярди людей у різних частинах світу

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

Фото: unsplash.com

Що таке «кривавий Місяць»

Повне місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля під час повні опиняється між Сонцем і Місяцем, а її тінь повністю накриває місячний диск.

Березневе затемнення припаде на повню, яку традиційно називають «Черв’ячним Місяцем» — це історична назва періоду, коли ґрунт починає відтавати та з’являються дощові черв’яки.

Під час повної фази затемнення Місяць не зникає з неба, а стає темно-червоним. Такий ефект виникає через розсіювання світла в атмосфері Землі: короткі сині хвилі розсіюються, а довші червоні проходять крізь атмосферу та досягають поверхні Місяця. Це те саме явище, завдяки якому небо на заході сонця набуває червоних і помаранчевих відтінків.

Фаза повної тіні триватиме близько 58 хвилин.

Читайте також: Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Де буде видно затемнення

За попередніми прогнозами, затемнення зможуть побачити жителі значної частини Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Океанії — за умови ясної погоди.

В Україні явище буде видно частково. Оскільки повна фаза затемнення припадає приблизно на 11:04 за Гринвічем, це буде близько 13:04 за київським часом. Тобто Місяць у цей час перебуватиме під горизонтом.

Однак у ніч з 2 на 3 березня українці зможуть спостерігати початкові фази затемнення — коли Місяць входитиме в півтінь та часткову тінь Землі. Найкращі умови очікуються перед світанком.

Точний час початку та видимість залежать від регіону, тому астрономи радять перевіряти локальні розрахунки для свого міста ближче до дати події.

Як спостерігати

Для спостереження місячного затемнення не потрібні спеціальні захисні фільтри — на відміну від сонячного. Явище безпечне для очей і добре помітне неозброєним оком.

Втім, бінокль або телескоп допоможуть роздивитися деталі поверхні Місяця під час зміни кольору. Любителям астрофотографії варто заздалегідь підготувати штатив і налаштування довгої витримки.

Якщо погодні умови дозволять, затемнення стане однією з найяскравіших астрономічних подій початку 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

За матеріалами space.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці 23.02.2026

Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці
Магнітні бурі накриють Землю вже цього тижня — прогноз вчених 22.02.2026

Магнітні бурі накриють Землю вже цього тижня — прогноз вчених
Учені заявили, що Місяць стискається і тріскається 20.02.2026

Учені заявили, що Місяць стискається і тріскається
Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених 15.02.2026

Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених
Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно 13.02.2026

Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно
У лютому очікується парад планет: коли саме 05.02.2026

У лютому очікується парад планет: коли саме
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  21:00

Рієлторський ринок в Україні скоро врегулюють — народна депутатка

 Сьогодні  20:30

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

 Сьогодні  19:20

Найшвидший обвал Біткоїна закінчився, але найгірше ще попереду

 Сьогодні  18:00

ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова

 Сьогодні  17:20

Інвестори XRP зафіксували рекордні за три роки збитки — що далі

 Сьогодні  16:40

Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені

 Сьогодні  15:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.