Що треба знати пенсіонерам за кордоном, щоб не втратити виплати

До 1 квітня українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, мають пройти щорічну ідентифікацію. Якщо цього не зробити, виплату пенсії можуть призупинити. Як підтвердити свою особу через консульство та які документи для цього потрібні — пояснюємо нижче

Що потрібно зробити

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадують: ідентифікацію необхідно проходити раз на рік. Для тих, хто живе за межами України, процедура передбачає звернення до дипломатичної установи.

Спершу потрібно звернутися до найближчого посольства або консульства України. Там видають офіційну довідку про те, що особа є живою.

Далі необхідно власноруч написати заяву на ім’я керівника головного управління територіального органу Пенсійного фонду України, у якому пенсіонер перебуває на обліку та отримує виплати. У заяві слід зазначити: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), прошу провести ідентифікацію та продовжити (поновити) виплату моєї пенсії». Також обов’язково вказати, що до листа додається посвідчення факту, що особа є живою. Документ має містити дату та особистий підпис.

Після цього довідку з консульства та заяву потрібно надіслати поштою до відповідного головного управління Пенсійного фонду в Україні. Адреси територіальних органів доступні на офіційному сайті ПФУ.

Окрім поштового відправлення, документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Кому ще потрібно подати заяву

Окремо вказано, що пенсіонери, зареєстровані в містах, які наразі перебувають під окупацією, повинні додатково подати заяву про неотримання пенсії від росії.

У Пенсійному фонді наголошують: своєчасне проходження ідентифікації — необхідна умова для безперервного нарахування виплат. Якщо документи не подати до 1 квітня, нарахування можуть тимчасово зупинити до моменту підтвердження особи.

За матеріалами napensii.ua.