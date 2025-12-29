Названо мінімальний розмір добровільного пенсійного внеску в 2026

Який мінімальний розмір добровільного пенсійного внеску потрібно сплатити у 2026 році, щоб був зарахований повний місяць страхового стажу?

Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн (Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»). Відповідно змінюються і розміри виплат та внесків, які базуються на цій величині.

Зокрема, з 1 січня зміниться розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати.

Щоб у 2026 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску.

Довідково: мінімальний страховий внесок – сума, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).

Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено не менше 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, де 8 647 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

У ПФУ нагадали, що громадянам, які уклали раніше договори про добровільну участь та планують у 2026 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків, оскільки дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2026 року.

