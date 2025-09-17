Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025

Україна продовжує активно залучати кошти від продажу облігацій внутрішньої державної позики. Це один із ключових інструментів наповнення бюджету у воєнний час, що дозволяє фінансувати сектор безпеки й оборони та підтримувати макроекономічну стабільність

Так, за даними Міністерства фінансів України, Україна залучила 7,5 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах 16 вересня.

Інвестори придбали такі облігації:

1,1-річні – 3,73 млрд грн під 16,35%;

1,7-річні – 1,69 млрд грн під 17,10%;

3,2-річні – 2,14 млрд грн під 17,80%.

У вересні Мінфін вже мобілізував 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, від початку 2025 року — 380 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування держбюджету. Кошти спрямовуються на сектор безпеки й оборони та підтримку фінансової стійкості держави.

Читайте також: Українці інвестували в ОВДП рекордні суми — Мінфін

Військові облігації можна придбати через застосунок Дія або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, $1000 або €1000.

Як купити через Дію:

У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації». Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій). Виберіть банк або брокера. Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

Детальніше про те, як придбати військові облігації з гарантованим поверненням і відсотками читайте за посиланням.

Нагадаємо, що обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Revolut проведе вторинний продаж акцій: компанію оцінили в $75 млрд

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск