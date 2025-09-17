Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025

Україна продовжує активно залучати кошти від продажу облігацій внутрішньої державної позики. Це один із ключових інструментів наповнення бюджету у воєнний час, що дозволяє фінансувати сектор безпеки й оборони та підтримувати макроекономічну стабільність
Так, за даними Міністерства фінансів України, Україна залучила 7,5 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах 16 вересня.
Інвестори придбали такі облігації:
- 1,1-річні – 3,73 млрд грн під 16,35%;
- 1,7-річні – 1,69 млрд грн під 17,10%;
- 3,2-річні – 2,14 млрд грн під 17,80%.
У вересні Мінфін вже мобілізував 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, від початку 2025 року — 380 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.
ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування держбюджету. Кошти спрямовуються на сектор безпеки й оборони та підтримку фінансової стійкості держави.
Читайте також: Українці інвестували в ОВДП рекордні суми — Мінфін
Військові облігації можна придбати через застосунок Дія або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, $1000 або €1000.
Як купити через Дію:
- У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
- Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій).
- Виберіть банк або брокера.
- Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка.
- Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.
Детальніше про те, як придбати військові облігації з гарантованим поверненням і відсотками читайте за посиланням.
Нагадаємо, що обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Revolut проведе вторинний продаж акцій: компанію оцінили в $75 млрд
В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск