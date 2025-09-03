close-btn
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін

03.09.2025 13:30
Ольга Деркач

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Фото: unsplash.com, freepik.com

Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів.

Станом на 1 вересня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,87 трлн грн.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

  • комерційні банки — 47,3%;
  • Національний банк України — 35,7%.

Частки інших інвесторів:

  • юридичні особи — 9,5%;
  • фізичні особи — 5,4%;
  • нерезиденти — 1%;
  • страхові компанії — 1%;
  • територіальні громади — 0,03%.
Інфографіка: Міністерство фінансів

Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн.

Цікаве по темі: НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

З початку 2025 року Мінфін випустив ОВДП на загальну суму близько 355,9 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,8 трлн грн в еквіваленті.

Військові облігації можна придбати через застосунок Дія або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, $1000 або €1000.

Як купити через Дію:

  1. У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
  2. Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій).
  3. Виберіть банк або брокера.
  4. Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка.
  5. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

Нагадаємо, що українці інвестували в ОВДП рекордні суми. Це свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Сьогодні  21:00

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

 Сьогодні  20:30

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

 Сьогодні  20:00

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

 Сьогодні  19:20

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

 Сьогодні  18:40

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

 Сьогодні  18:00

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

 Сьогодні  17:20

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

