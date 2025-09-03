Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики
Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів.
Станом на 1 вересня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,87 трлн грн.
Найбільшими власниками ОВДП залишаються:
- комерційні банки — 47,3%;
- Національний банк України — 35,7%.
Частки інших інвесторів:
- юридичні особи — 9,5%;
- фізичні особи — 5,4%;
- нерезиденти — 1%;
- страхові компанії — 1%;
- територіальні громади — 0,03%.
Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн.
З початку 2025 року Мінфін випустив ОВДП на загальну суму близько 355,9 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,8 трлн грн в еквіваленті.
Військові облігації можна придбати через застосунок Дія або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, $1000 або €1000.
Як купити через Дію:
- У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
- Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій).
- Виберіть банк або брокера.
- Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка.
- Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.
Нагадаємо, що українці інвестували в ОВДП рекордні суми. Це свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%.
