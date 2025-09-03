Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін

У серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів.

Станом на 1 вересня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,87 трлн грн.

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

комерційні банки — 47,3%;

Національний банк України — 35,7%.

Частки інших інвесторів:

юридичні особи — 9,5%;

фізичні особи — 5,4%;

нерезиденти — 1%;

страхові компанії — 1%;

територіальні громади — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27% за рік (порівняння станом на 1 вересня 2025 року до 2 вересня 2024 року). Станом на 1 вересня обсяг володіння ОВДП громадянами України сягнув рекордних понад 101,8 млрд грн. Станом на 1 вересня юридичні особи володіли ОВДП на понад 177,5 млрд грн.

Цікаве по темі: НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

З початку 2025 року Мінфін випустив ОВДП на загальну суму близько 355,9 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,8 трлн грн в еквіваленті.

Військові облігації можна придбати через застосунок Дія або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, $1000 або €1000.

Як купити через Дію:

У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації». Оберіть тип облігацій (із назвами українських міст або територій). Виберіть банк або брокера. Заповніть контактні дані, за потреби оберіть картку єПідтримка. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

Нагадаємо, що українці інвестували в ОВДП рекордні суми. Це свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%.

