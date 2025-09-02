close-btn
В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

02.09.2025 19:20
Ольга Деркач

В Україні зʼявився портал для подання скарг від бізнесу на неправомірні дії правоохоронних органів — «СтопТиск»

Фото: freepik.com

Його презентував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу.

Цей цифровий інструмент створено як частину державної політики захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів. Портал дозволяє керівникам компаній повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію, класифікацію та забезпечує системне реагування на такі факти.

Інформація, надана через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Кравченко підкреслив, що «СтопТиск» стане майданчиком для об’єднання зусиль прокуратури, бізнес-спільноти та адвокатів задля протидії системним проблемам і захисту чесних підприємців.

Цікаве по темі: НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

«‚СтопТиск‘ — це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Одразу як я був призначений на посаду Генерального прокурора, ми провели кількісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Їх виявилось майже 23 тисячі. Наступним кроком був якісний аудит. Результат — на сьогодні закрито майже третину (понад 7,5 тисяч) проваджень, які не мали судової перспективи», — зазначив Генеральний прокурор.

Як працює портал «СтопТиск»:

  1. Авторизація через Дію;
  2. Детальний опис ситуації — дії посадових осіб, обставини, дата, наслідки;
  3. Додавання документів, фото чи інших доказів (за наявності);
  4. Автоматична реєстрація звернення, фіксація усіх фактів та їх відображення на дашборді;
  5. Розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу Генерального прокурора;
  6. Оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесДержавні органи
