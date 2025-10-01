НБУ презентував нову памʼятну монету з серії «Збройні Сили України»

Національний банк України (НБУ) ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України»

Монету презентували напередодні Дня захисників України заступник голови НБУ Олексій Шабан та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко. Вона продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок військових безпілотних сил — символу інноваційності й технологічної переваги українського війська.

«Сили безпілотних систем — це наймолодший рід сил Збройних Сил України, створений у 2024 році після стратегічного переосмислення принципів оборони. Їх створення стало ще одним кроком до модернізації Збройних Сил України та становлення нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу. За короткий час воїни Сил безпілотних систем довели: молодість — це не про недосвідченість, а про сміливість та рішучість, що дають змогу випереджати агресора. Вони перетворили кожен кілометр фронту на прозорий і керований простір, де ворог уже не може почуватися в безпеці ані на передовій, ані в тилу. Кожна їхня операція – це врятовані життя українських військових та зруйновані плани окупанта», — сказав Олексій Шабан.

Обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Цікаве по темі: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем Збройних Сил України — стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Також по колу розміщено написи: СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: НАША ЗБРОЯ — РОЗУМ (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем ЗСУ» обов’язкова до приймання за номіналом у всіх готівкових розрахунках. НБУ поступово підкріплюватиме нею банки та СІТ-компанії, вона прийматиметься як звичайна монета номіналом 10 грн. Загальний тираж — майже 10 млн штук.

Частину випущено у спецроликах по 25 монет із дизайном, що містить емблему Сил безпілотних систем. Тираж роликів — 20 тис. шт. Із 2 жовтня 2025 року їх можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ (12 тис. шт.) та банках-дистриб’юторах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

Національний депозитарій перейшов під управління НБУ

Джерело: НБУ.