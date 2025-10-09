close-btn
НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

09.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до Повного Товариства «Санлайт Ессетс і Компанія» (попереднє найменування — Повне Товариство «Ломбард «Алмаз» Прошутінський Т.В. і Компанія») (ЄДРПОУ 36410969) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів

НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) ухвалив 6 жовтня 2025 року.

30 червня 2025 року Комітет прийняв рішення про застосування до Повного Товариства «Санлайт Ессетс і Компанія» заходу впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Підставою для ухвалення рішення Комітету стало порушення Повним Товариством «Санлайт Ессетс і Компанія» вимог: частини 4 статті 34, частини 7 статті 40, частин 4 та 5 статті 42 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», пунктів 41, 43 глави 3 розділу ІІ, пункту 51 глави 4 розділу II, пункту 319 глави 21 розділу III, пунктів 599, 602, 604 глави 53 розділу VIII, пунктів 684, 685, 687 глави 61 розділу IХ, пунктів 743, 744 глави 66 розділу Х Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

А саме Повне Товариство «Санлайт Ессетс і Компанія» не подало до Національного банку документи, визначені в пунктах 684, 685, 687 глави 61 розділу IХ, пунктах 743, 744 глави 66 розділу Х та пунктах 604 глави 53 розділу VIII Положення про авторизацію (про зміну найменування, місцезнаходження, інформації для здійснення зв’язку, керівника товариства, набуття особами істотної участі в товаристві, та не змінило найменування відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Повне Товариство «Санлайт Ессетс І Компанія» не виконало рішення Комітету та не привело свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
