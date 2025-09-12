NovaPay призначив нового CEO

NovaPay, фінтех-лідер групи компаній NOVA, оголосив про призначення генеральним директором Ігоря Сироватка, управлінця з понад 20-річним досвідом у банківському секторі, e-commerce та клієнтському сервісі

Це призначення відкриває новий етап розвитку української фінтех-компанії, яка за кілька років перетворилася з внутрішнього платіжного сервісу Нової пошти на фінансового партнера для 800 тисяч користувачів, йдеться в пресрелізі.

«Сучасний фінансовий сервіс — це передусім довіра, безпека та полегшення рутини для приватних клієнтів, а також ефективність і масштабування для підприємців. Саме це і є нашою першочерговою метою. Адже справжня цінність створюється тоді, коли ти допомагаєш кожному клієнту — чи то приватній особі, чи підприємцю — відчути, що фінансові інструменти працюють на них, а не навпаки», — коментує Ігор Сироватко.

Ігор Сироватко приєднався до NovaPay, маючи понад 20 років досвіду у сфері retail та B2B. Свою фінансову експертизу він здобув в Універсал Банку, де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі. Цей етап дав йому глибоке розуміння роботи з приватними клієнтами та підприємцями, а також масштабування фінансових сервісів. Згодом, в OLX, Ігор очолював департамент клієнтського сервісу для України та Центральної Азії, розвиваючи B2B-напрямок і формуючи сильні команди для роботи з бізнес-клієнтами.

Цікаве по темі: NovaPay запускає кредитну картку

Під керівництвом нового CEO NovaPay розвиватиметься як фінансова компанія, здатна охопити різні сегменти — від приватних осіб до бізнесу — і запропонувати їм ширший спектр послуг. Досвід Ігоря у створенні клієнтоцентричних сервісів, розбудові фінансових продуктів і формуванні високоефективних команд стане основою для подальшого розвитку компанії.

Окремим пріоритетом стане підняття клієнтського сервісу NovaPay на міжнародний рівень якості, щоб українські користувачі й бізнес отримували обслуговування світового стандарту. Новий CEO привносить у компанію унікальний стиль управління та культуру постійного вдосконалення, де головний акцент робиться не на процесах, а на реальних потребах клієнтів.

«Новий етап в роботі NovaPay передбачає значні зміни, але це не зміни заради змін. Мій фокус — на двох ключових аспектах. Перший — це максимальне використання вже існуючих сильних сторін компанії — потужної команди, інноваційності та значного потенціалу групи. А другий — залучення найкращої міжнародної експертизи у сфері фінтех. Саме в цій синергії бачу запоруку успіху», — резюмує новий CEO.

