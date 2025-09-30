NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців

Підприємці, які продають товари на платформі OLX, тепер отримують кошти з післяплати безпосередньо на рахунок фізичної особи — підприємця (ФОП)

NovaPay і OLX запровадили сервіс, що автоматично розподіляє платіж: система відраховує комісію платформи, а продавець отримує чистий (нетто) дохід одразу після того, як покупець оплачує товар у відділенні Нової пошти.

«Ми прагнемо, щоб українським підприємцям було простіше вести бізнес онлайн, і це наш черговий крок у розвитку сервісів NovaPay для них. Функціонал дозволяє зменшити кількість ручних операцій, підвищує прозорість платежів та спрощує документообіг. Послуга доступна виключно для платежів через систему післяплати і працює автоматично після відкриття рахунку підприємця та підписання договору з NovaPay», — розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

Підприємці-продавці на OLX отримали можливість працювати з післяплатою без додаткових складнощів: у власному кабінеті вони можуть оформлювати накладні на відправлення, відстежувати статус замовлень і контролювати надходження коштів. При цьому їм не потрібно витрачати час на розрахунки з платформою щодо комісій. Для самої OLX це також має значення, адже простота й зручність у роботі напряму впливають на те, як клієнти користуються сервісом і наскільки активно здійснюють покупки.

Цікаве по темі: NovaPay запускає кредитну картку

«Для нас важливо, щоб підприємці, які продають на OLX, мали не лише доступ до великої аудиторії покупців, а й сучасні інструменти для управління своїм бізнесом. Одним з таких рішень є співпраця з NovaPay, яка дозволила зробити процес отримання післяплати прозорим і максимально простим: продавець отримує одразу чисту суму виплати на рахунок ФОП, а всі технічні деталі система бере на себе. Це рішення дозволяє нашим клієнтам зосередитися на головному – продажах та розвитку бізнесу, не витрачаючи час на фінансову бюрократію», — зазначив Олександр Мадзігон, керівник категорії «Товари» OLX Україна.

Як підприємцям пройти верифікацію на OLX та отримувати післяплату на рахунок ФОП з продажів через OLX Доставку:

оновити платіжну інформацію у кабінеті OLX;

погодитись на передачу даних до NovaPay;

мати діючий договір з NovaPay на безготівковий переказ коштів, який можна заключити онлайн у застосунку NovaPay;

після цього у профілі активується функція післяплати;

отримувати кошти за продані товари — на рахунок NovaPay — день у день, на рахунки інших банків — наступного дня.

«Ця інновація вирішує реальну потребу тисяч підприємців, які торгують на OLX», — додає Олександр Мадзігон.

