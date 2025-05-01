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NovaPay запускає кредитну картку

01.05.2025 12:50
Ольга Деркач
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Платіжний сервіс NovaPay запускає кредитну картку для приватних клієнтів. Вона доступна до відкриття в застосунку NovaPay

NovaPay запускає кредитну картку

Оформивши цю послугу, користувач отримує дві картки: дебетову — для власних коштів, зарахування зарплати та післяплати, і кредитну — для зручних повсякденних витрат із використанням кредитного ліміту, йдеться в пресрелізі.

Кредитна картка NovaPay передбачає пільговий період до 62 днів, протягом якого можна користуватися коштами з мінімальною ставкою — лише 0,00001% річних. Цей грейс-період діє на оплату товарів і послуг у магазинах і в інтернеті, мобільного зв’язку, комуналки, ТБ, інтернету, страхування, освіти, податків і благодійності через застосунок NovaPay, а також на оплату доставки та післяплати від Нової пошти.

Оформити картку у застосунку NovaPay, для цього потрібно:

  • на головному екрані обрати розділ «Кредити» та натиснути «Оформити кредитну картку»;
  • почекати до 10 секунд результат кредитного скорингу;
  • ознайомитись з умовами та дізнатись доступний кредитний ліміт;
  • підтвердити відкриття кредитної картки за допомогою коду з sms-повідомлення.

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«Запуск кредитної картки — це відповідь на запит наших користувачів на гнучкі рішення для щоденних витрат. Ми бачимо попит на наші кредитні продукти: лише за останній рік кредитний портфель NovaPay зріс у 2,5 рази та перевищив 1 мільярд гривень. Українці шукають зручні способи закривати фінансові потреби тут і зараз. Саме тому ми зробили картку простою в оформленні, з прозорими умовами й пільговим періодом», — сказав Богдан Гривко, директор з управління ризиками NovaPay.

Максимальний кредитний ліміт становить до 200 000 гривень. Базова процентна ставка становить 60% річних, реальна – 79,59%. Кредитна лінія — відновлювальна, тобто після погашення доступний ліміт поновлюється автоматично.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

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Рубрики: КредитуванняНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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