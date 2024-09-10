Shopify інтегрує PayPal, щоб революціонізувати платіжні рішення

PayPal Holdings, світовий лідер у сфері цифрових платежів, та Shopify, відома комерційна платформа, оголосили про розширення свого стратегічного партнерства

Ця співпраця призведе до того, що PayPal стане додатковим постачальником послуг з обробки онлайн-транзакцій за кредитними та дебетовими картками через Shopify Payments.

Партнерство спрямоване на покращення платіжного досвіду американських продавців завдяки інтеграції гаманця PayPal у систему Shopify Payments. Це рішення надасть продавцям єдину картину про всі платежі, спростить процеси керування замовленнями, виплатами, звітністю та поверненнями, що в результаті забезпечить ефективну та зручну роботу.

PayPal вже понад 25 років є лідером у сфері цифрових платежів, пропонуючи безперебійні, безпечні та індивідуалізовані рішення. Завдяки своєму глобальному охопленню компанія обслуговує мільйони споживачів і бізнесів на близько 200 ринках, сприяючи їх активній участі в світовій економіці.

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Цей новий етап партнерства двох компаній побудований на міцному фундаменті після успішної співпраці, яка розпочалася в 2022 році, коли PayPal і Shopify запустили Shopify Payments у Франції.

«Ми раді зміцнити наше партнерство з Shopify, пропонуючи винятковий досвід для наших спільних клієнтів. Це демонструє зростаючу роль PayPal як провідної платформи для найбільших світових торгових брендів, технологічних компаній і платіжних процесорів», — сказав Алекс Крісс, президент і головний виконавчий директор PayPal.

Нагадаємо, що PayPal запустив новий сервіс з кешбеком. Компанія PayPal представила сервіс PayPal Everywhere, який пропонує кешбек та більш персоналізовані способи управління витратами. Тепер клієнти мають доступ до винагород, накопичувальних пропозицій та кешбеку в додатку PayPal та більш персоналізованих способів управління своїми витратами.

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За матеріалами: Fintech Global.