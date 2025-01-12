Скільки криптовалюти у Дональда Трампа

Незважаючи на те, що він колись засуджував цифрові активи, колишній і майбутній президент Дональд Трамп все частіше асоціюється з криптовалютами

Частково це пояснюється значним криптовалютним портфелем обраного президента-республіканця, вартість якого на 10 січня становила $11,42 млн.

Сам портфель цікавий тим, що серед нього є лише кілька відомих монет і токенів. Наприклад, незважаючи на бичачу риторику щодо Біткоїна (BTC), Трамп не має жодного BTC.

Замість широко відомих цифрових активів, президент тримає Ethereum (ETH), wrapped Ethereum (WETH) і власний MAGA (TRUMP). Мабуть, найдивнішим фактом у цьому портфелі є те, що криптовалюта під назвою Trog (TROG) — жаба Трампа — становить колосальні 46,5% від загальної вартості його авуарів.

Химерність ситуації посилюється тим фактом, що TROG, який становить $5,31 млн з портфеля вартістю $11,42 млн, переходив з рук в руки за ціною $0,0000261 і має загальну ринкову капіталізацію $10,9 млн.

На ці чотири цифрові активи припадає близько $10,1 млн портфеля, а решта десятки монет і токенів ледве перевищують $1 млн.

Чому Дональд Трамп володіє половиною всіх TROG

Вивчення змін, яких зазнали криптовалютні активи Трампа з плином часу, дає певне уявлення про те, як виникла ця дивна ситуація.

Цікаве по темі: Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

Насправді, обраний президент виглядає таким же завзятим учасником крипторинку, як і Джо Роган, який майже не торкався своїх п’яти біткоїнів протягом приблизно десяти років.

Аналогічно, Трамп, схоже, мало торгує своїми цифровими активами: остання значна зміна його, наприклад, балансу в Ethereum відбулася наприкінці 2023 року.

Це, однак, не означає, що вартість його активів залишилася на тому ж рівні. Насправді, разом з рештою криптовалютного ринку, портфель Трампа то зростав, то зменшувався з приблизно $5 млн після виборів до максимуму близько $16 млн у середині грудня.

Це також не означає, що не відбулося жодних змін у балансах самих монет і токенів, хоча, швидше за все, це цифрові активи, надіслані на гаманець новообраного президента третіми особами.

У криптовалюті будь-хто може надсилати токени на будь-який відомий гаманець, незалежно від того, запрошений він чи ні, і невеликі команди, які надсилають свою криптовалюту відомим особам, щоб підвищити впізнаваність, є чимось на кшталт класичного трюку.

Нарешті, хоча Дональд Трамп здається відносно незацікавленим у взаємодії з ринком, криптовалютні інвестори з ентузіазмом привітали його перемогу на виборах.

Загальна ринкова капіталізація цифрових активів злетіла після 6 листопада з відносно стабільного рівня близько $2,2 трлн до грудневого максимуму близько $3,7 трлн. Навіть якщо врахувати нещодавню волатильність, загальна капіталізація криптовалютного ринку приблизно на $1 трлн перевищує рівень, який був напередодні виборів.

Враховуючи риторику Трампа — наприклад, ідею про національний резерв BTC — і вплив, який вже мала його перемога — голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер, якого дуже не люблять інвестори в цифрові активи, підтвердив, що піде у відставку 20 січня — реакція і надії виглядають цілком природними.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan

Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта

Чому перемога Трампа розділила криптоспільноту — думка експертки

За матеріалами: Finbold.