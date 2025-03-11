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Скільки ви отримали, вклавши $1000 в акції Tesla, коли Трамп став президентом

11.03.2025 16:00
Ольга Деркач
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Tesla увійшла у 2025 рік на мажорній ноті після досягнення історичного максимуму (ATH) у $479,86 17 грудня 2024 року. Ралі та бичачі очікування були зумовлені обіцянками Ілона Маска та його тісними зв’язками з тодішнім новообраним президентом Дональдом Трампом, що змусило інвесторів очікувати подальшого зростання

Скільки ви отримали, вклавши $1000 в акції Tesla, коли Трамп став президентом

Скільки ви отримали, вклавши $1000 в акції Tesla, коли Трамп став президентом Фото: pexels.com, pngarts.com, pngwing.com

Однак лише за три місяці 2025 року акції Tesla зазнали різкого розвороту. З початку року акції гіганта з виробництва електромобілів (EV) впали більш ніж на 40%, торгуючись на рівні $222,42 станом на 11 березня.

Падіння було спричинене слабшими, ніж очікувалося, прибутками за 4-й квартал, млявими поставками автомобілів і посиленням конкуренції як з боку старих автовиробників, так і нових стартапів у сфері електромобілів. Політична позиція Ілона Маска також викликала суперечки, що ще більше знизило довіру інвесторів.

Проблеми Tesla відображають ширші ринкові тенденції у 2025 році. Незважаючи на початковий оптимізм щодо пробізнесової політики Трампа, американські акції продемонстрували гірші результати порівняно з китайськими колегами.

S&P 500, Dow Jones Industrial Average та Nasdaq Composite знаходяться в мінусі, а Біткоїн (BTC) впав з $102 204 на початку президентського терміну Трампа до $81 866 на момент написання. Тим часом на фондовому ринку Китаю спостерігається сплеск, а індекс MSCI China Index злетів на 17% з початку року.

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Політичні рішення Трампа ще більше підживлюють волатильність. 4 березня його адміністрація оголосила про нові тарифи для Китаю, Канади та Мексики, що спровокувало широкий розпродаж ризикових активів. Хоча довгостроковий вплив залишається невизначеним, негайні наслідки були жорсткими, що додало економічної невизначеності.

Проблеми Tesla були особливо помітними в Європі, де, за повідомленнями, продажі впали на 70% в деяких країнах. Це падіння пояснюється цілою низкою факторів, включаючи суперечливі політичні погляди Ілона Маска.

Підтримка Маском німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) викликала значну негативну реакцію, особливо після його висловлювань про те, що Німеччина «занадто багато уваги приділяє минулій провині». Ці коментарі викликали заклики до бойкоту в Польщі та інших європейських країнах.

За межами Європи Tesla також стикається зі значними проблемами в Китаї, найбільшому в світі ринку електромобілів. Хоча політична позиція Маска мало вплинула на становище Tesla в Китаї, компанія перебуває під зростаючим тиском з боку внутрішніх конкурентів.

Вплив на акції Tesla був серйозним. Після інавгурації Трампа на другий термін 20 січня TSLA закрила свою першу торгову сесію на рівні $424. Однак до 11 березня акції впали до $222,15, що становить приголомшливе падіння на 47,6%.

Для інвесторів втрати були значними. Інвестиції в $1000 у Tesla 20 січня коштували б зараз лише $524, тобто менш ніж за два місяці компанія втратила майже половину своєї вартості.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниСША
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