Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

04.09.2025 20:40
Микола Деркач

Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine)

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Це важливий крок до цифровізації податкового контролю. SAF-T UA на практиці підтвердив свою ефективність», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних.

Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції. Це значно спростило та прискорило перевірку.

Читайте також: Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Ключові переваги використання SAF-T UA:

  • оперативність– швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
  • відстеження операцій– досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності;
  • єдиний формат даних– зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів;
  • аналітичний акцент– зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів;
  • ресурсна ефективність– економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.

SAF-T UA – це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками.

