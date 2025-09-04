Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine)

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Це важливий крок до цифровізації податкового контролю. SAF-T UA на практиці підтвердив свою ефективність», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних.

Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції. Це значно спростило та прискорило перевірку.

Ключові переваги використання SAF-T UA:

оперативність – швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту;

– швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту; відстеження операцій – досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності;

– досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності; єдиний формат даних – зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів;

– зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів; аналітичний акцент – зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів;

– зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів; ресурсна ефективність– економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.

SAF-T UA – це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками.

