Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine)
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Це важливий крок до цифровізації податкового контролю. SAF-T UA на практиці підтвердив свою ефективність», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних.
Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції. Це значно спростило та прискорило перевірку.
Читайте також: Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Ключові переваги використання SAF-T UA:
- оперативність– швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
- відстеження операцій– досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності;
- єдиний формат даних– зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів;
- аналітичний акцент– зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів;
- ресурсна ефективність– економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.
SAF-T UA – це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити
Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев