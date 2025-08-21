close-btn
У Резерв+ з’явилася нова функція для громадян

21.08.2025 11:20
Микола Деркач

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку – непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Також Уряд унормував використання сервісу електронної черги

Фото: mod.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Алгоритм дій такий:

  • завантажте Резерв+;
  • перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення;
  • протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу червона стрічка у застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.

До кінця серпня в Резерв+ планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.

Читайте також: У Резерв+ зʼявився новий сервіс

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, наразі Уряд з ініціативи Міноборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП.

За його словами, електронна черга з травня 2024 року працювала у тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні.

«Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо «живі» черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», — написав Денис Шмигаль у Telegram.

Він додав, що одночасно ведеться робота над переведенням у «цифру» якнайбільшої кількості послуг і формуванням екосистеми Електронного ТЦК, яка функціонуватиме в онлайн-режимі.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
Вибір редакції
Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.