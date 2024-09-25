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У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція

25.09.2024 11:40
Ольга Деркач
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У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція під назвою «Кейс»

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція Фото: freepik.com

Її можна використовувати для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків, йдеться в пресрелізі компанії.

Клієнти можуть відкрити три види кейсів для різних цілей:

  • без конкретної мети по зібраним коштам — допоможе спланувати великі покупки, значущі витрати, чи просто накопичити кошти. Можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати;
  • із чіткою фінальною сумою — ідеально підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кошти можна накопичувати будь-яким зручним способом: поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням на кейс у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду;
  • із фіксованою сумою для багатьох учасників — дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору. Не треба більше писати повідомлення із сумами переказів друзям, достатньо лише поділитись посиланням на кейс.

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Щоб відкрити «Кейс» потрібно:

  • зайти у розділ «Кейс» в додатку;
  • натиснути «Відкрити»;
  • ввести назву чи ціль збору;
  • обрати тип «Кейсу».

Кейс можна швидко поповнити різними способами: через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з використанням Google Pay або Apple Pay, а також за допомогою QR-коду. З нього можна у будь-який момент зняти кошти — як частково, так і повністю. Крім того, можна створити до 20 активних кейсів одночасно. Наразі збір коштів таким чином доступний лише для громадян України.

Нагадаємо, що облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг. Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» підтвердила корпоративним облігаціям міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») кредитний рейтинг uaAA. Це є найвищим показником серед українських фінустанов. Відповідний рейтинг отримали облігації NovaPay всіх серій – A, B, C, D, E та F. Їх можна придбати на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 16,5% залежно від строку інвестування.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVA
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