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PaySpaceMagazine

Маркетплейс Impact припиняє співпрацю з українцями

28.11.2024 15:40
Ольга Деркач
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Платформа Impact, що сприяє пошуку партнерств для контент-мейкерів, припиняє співпрацю з користувачами з України

Маркетплейс Impact припиняє співпрацю з українцями

Маркетплейс Impact припиняє співпрацю з українцями Фото: freepik.com

Про це розповів Іван Палій, Head of Product у Sitechecker, який активно користувався цим маркетплейсом у своїй професійній діяльності, повідомляє DOU.

Палій отримав від Impact листа з цією інформацією.

«Через військовий конфлікт між росією та Україною, міжнародні урядові санкції та обмеження платіжних методів, Impact більше не може обслуговувати ваш рахунок (…) Враховуючи обмеження, з якими ми стикаємося, Impact не співпрацюватиме з Україною в осяжному майбутньому», — йшлося в листі.

Палій висловив думку, що це через те, що ніякій платформі не вигідно розбиратися чи працюють клієнти на окупованих українських територіях, чи ні.

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«Ніхто не хоче витрачати кошти і розбиратися, чи ти працюєш на окупованій території, чи ні. Impact — це один з найвідоміших маркетплейсів для партнерського маркетингу. Бренди там публікують свої пропозиції, будь-хто може приєднатися до партнерської програми, відправляти трафік з винагородою за реєстрацію чи продажі. Я використовував платформу, щоб лити трафік на деякі бренди за моделлю revenue share», — розповів Іван Палій.

Зазначимо, це далеко не перший подібний прецедент відмови обслуговування українців з боку іноземних великих компаній. Наприкінці липня американська фінтех-компанія Mercury, яка має неабияку популярність серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців. Пізніше представники Mercury в коментарі PaySpace Magazine пояснили своє рішення — прочитати можна тут.

Згодом сервіс Buy Me a Coffee також перестав обслуговувати користувачів з України. Зазначається, що оскільки близько 20% території України підпадає під дію санкцій, компанії стало складно точно перевіряти та контролювати місця розташування, що створює значні ризики помилок.

Також торік платіжний оператор Wise тимчасово призупинив можливість переказу грошових коштів з гривневих рахунків для своїх клієнтів у всьому світі. Користувачі з України стикались з неможливістю здійснювати грошові перекази за кордон. На даний момент відправка грошей з України за кордон неможлива, а українським клієнтам обмежили деякі основні сервіси Wise.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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