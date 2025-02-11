Visa запустила в Україні технологію Tap to Add Card

Технологія Tap to Add Card від Visa знаменує нову віху в процесі передачі даних карток до цифрових гаманців

Ця технологія дозволяє власникам карток Visa додавати їх до цифрових гаманців безконтактним способом — достатньо просто торкнутися карткою мобільного пристрою, йдеться в пресрелізі.

Tap to Add Card підвищує рівень безпеки та зручності, усуваючи потребу у введенні номера картки вручну, що знижує ризик помилок і можливих шахрайських дій. Під час додавання генерується унікальний одноразовий код, який підтверджується сервісом Visa Chip Authenticate, а дані картки безпечно передаються до гаманця. Це забезпечує швидший і надійніший спосіб підключення картки порівняно з традиційними методами.

«Ми раді представити в Україні зручну та безпечну технологію Tap to Add Card, — розповіла Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні. — Завдяки цьому рішенню власники карток можуть бути спокійні, додаючи картку до цифрового гаманця, адже знатимуть, що їхні чутливі дані захищені передовими заходами безпеки. Ми віримо, що Tap to Add Card сприятиме подальшому поширенню цифрових гаманців в Україні, вирішуючи ключові безпекові проблеми та спрощуючи взаємодію з користувачами».

Функція Tap to Add Card швидко поширилася у світі після її презентації Visa у вересні минулого року серед інших рішень для покращення цифрових платежів. В Україні її впровадили ПриватБанк, Універсал Банк та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Технологія спрощує та захищає передачу даних картки до цифрових гаманців — наразі згенеровано понад 49 000 токенів Tap to Add Card.

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Технологія Tap to Add Card спрощує додавання платіжних карток до цифрових гаманців, роблячи цей процес швидшим, зручнішим і безпечнішим. Вона створює користувацький досвід, подібний до безконтактних платежів у фізичних магазинах, що сприяє ширшому використанню цифрових платежів.

Для емітентів Tap to Add Card допомагає знизити ризики шахрайства, пов’язані з наданням токенів, а також зменшити витрати, оптимізуючи процес додавання карток. Це, своєю чергою, зменшує навантаження на службу підтримки клієнтів і покращує показники схвалення транзакцій.

Цифрові гаманці отримують додатковий рівень безпеки завдяки відповідності стандартам Visa, що знижує ризик витоку даних і мінімізує помилки під час введення карткових реквізитів. Крім того, технологія сприяє швидшому наданню токенів і покращенню користувацького досвіду.

Tap to Add Card підтримується цифровими гаманцями по всьому світу та інтегрується з наявними платіжними сервісами, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу.

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