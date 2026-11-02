Mastercard змінює оплату між компаніями: що готують для бізнесу

Mastercard і Tech Mahindra домовилися вбудовувати віртуальні картки та платіжні функції у корпоративні програми. Компанії зможуть організовувати розрахунки з постачальниками безпосередньо в системах, які використовують для закупівель та управління фінансами

Про партнерство 26 жовтня повідомила Tech Mahindra.

Що саме інтегрують

Платіжні можливості Mastercard планують додати до ERP-систем — програм для управління ресурсами підприємства — та платформ закупівель. Це має об’єднати оформлення замовлень, оплату й перевірку розрахунків у звичному для працівників середовищі.

Партнери передбачають автоматизацію транзакцій, звіряння платежів у реальному часі, інструменти протидії шахрайству та контролю витрат. Інтеграція відбуватиметься через програмні інтерфейси API, зі збереженням наявних технологічних систем підприємств.

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Навіщо це компаніям

За задумом партнерів, рішення має скоротити ручні погодження та спростити роботу фінансових підрозділів, казначейств і команд закупівель. Серед очікуваних результатів — швидше проведення платежів, кращий контроль оборотного капіталу та прозоріша інформація про розрахунки з постачальниками.

Tech Mahindra також зазначає можливість використання процесів за участю ШІ-агентів. Водночас анонс не містить конкретних тарифів, графіка підключення підприємств або переліку доступних країн.

Що це означає для українського бізнесу

Запуск в Україні окремо не оголошений. Для українських компаній практичний інтерес становить сам підхід: поєднання закупівель і платежів може зменшити повторне введення даних. Наприклад, фінансова команда могла б перевіряти рахунок постачальника та відповідний платіж в одній системі.

Цей напрям розвивають й інші учасники ринку. Раніше Visa представила інструменти перевірки постачальників, підтвердження користувачів віртуальних карток і налаштування обмежень для корпоративних операцій.

Редакція PSM звертає увагу, що користь інтегрованих платежів варто оцінювати за скороченням ручної роботи, вартістю підключення та сумісністю з програмами підприємства. Автоматизація потребує чітких правил: хто погоджує витрати, які діють ліміти та як виправляють помилки.

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