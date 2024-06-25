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Nvidia втратила рекордні $550 млрд ринкової вартості

25.06.2024 17:30
Ольга Деркач
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Падіння акцій Nvidia знизило ринкову вартість компанії на понад $550 млрд

Nvidia втратила рекордні $550 млрд ринкової вартості

Nvidia втратила рекордні $550 млрд ринкової вартості Фото: freepik.com

Тільки минулого тижня ненадовго стала найдорожчою компанією світу, а вже зараз її акції (stock) впали майже на 7% у понеділок, 24 червня.

24 червня стало третім днем падіння акцій і найбільшим одноденним падінням з квітня.

Ринкова вартість Nvidia впала до $2,91 трлн, що приблизно на $550 млрд менше від піку 20 червня. Такі втрати є найбільшою втратою вартості за декілька днів для будь-якої компанії в історії.

На початку минулого тижня компанія випередила Microsoft та Apple, ставши найдорожчою компанією у світі, хоча з того часу вона знову посіла третє місце.

Акції (shares) Nvidia, чиї прибутки лише відповідали приблизно за третину зростання S&P 500 у 2024 році, зараз падають приблизно на 16% від свого внутрішньоденного максимуму в $140,76, досягнутого 20 червня.

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Це падіння негативно вплинуло на виробників мікросхем: індекс напівпровідників Філадельфійської фондової біржі впав на 3% в понеділок. Акції Broadcom Inc. впали на 4%, Qualcomm Inc. — на 5,5%, а ARM Holdings Plc — на 5,8%. Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., що котируються в США, втратили 3,5%.

Навіть незважаючи на падіння, Nvidia продовжує зростати майже на 140% в цьому році, що робить її другою найкращою серед індексу S&P 500, поступаючись Super Micro Computer Inc. ще одній компанії в галузі ШІ.

На початку цього року акції компанії зазнали падіння приблизно на 20%, але швидко повернулися до історичних максимумів.

Хоча інвестори кинулися до Nvidia з огляду на захмарний попит на її чипи, що використовуються в обробці ШІ, масштаб ралі Nvidia — вона злетіла приблизно на 240% протягом 2023 року — підкреслив занепокоєння з приводу її оцінки. Акції компанії торгуються за ціною, що в 21 раз перевищує очікувані продажі протягом наступних 12 місяців, що робить їх найдорожчими в S&P 500 за цим показником. Тим не менш, вона залишається популярною на Волл-стріт. Майже 90% аналітиків рекомендують купувати, а середній прогноз аналітиків вказує на зростання приблизно на 12% від поточних рівнів.

«Імпульс акцій Nvidia та ШІ в цілому був приголомшливим, — сказав Чарлі Ешлі, портфельний менеджер Catalyst Funds. — З точки зору інвестування, я б притримувався такої ж думки».

Про ймовірні причини падіння акцій Nvidia та фактори, які допомогли криптовалютам цього сектору втримати позиції, ми писали раніше.

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За матеріалами: Financial Times, Bloomberg.

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниБізнес
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