АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia: чи продовжиться ралі

Сьогодні монети штучного інтелекту досягли значного зростання, попри падіння ціни акцій Nvidia (NVDA) майже на 7%. Поговоримо про потенційні причини, що стоять за цим зростанням

AI-монети, такі як Near Protocol (NEAR), Render (RNDR), Injective (INJ) та The Graph (GRT), сьогодні значно зросли в ціні, пише CoinGape. Примітно, що це зростання відбувається на тлі спаду на загальному крипторинку і млявої динаміки акцій Nvidia (NVDA), що викликає ажіотаж і цікавість серед інвесторів.

Отже, подивімось на останні події у сфері ШІ та з’ясуємо, що могло спричинити ралі на ринку AI-монет.

Ралі AI-монет всупереч ринковим тенденціям

У той час як загальний крипторинок переживає спад, монети зі штучним інтелектом переломили цю тенденцію, помітно підвищившись в ціні. Лідерами стали Near Protocol (NEAR), Render (RNDR), Injective (INJ) та The Graph (GRT).

Примітно, що цей несподіваний сплеск відбувся попри те, що Nvidia, провідний світовий виробник чіпів для ШІ, зіткнулася з падінням акцій на 7%. Падіння ціни NVDA відбулося в першу чергу через значні продажі акцій топменеджментом компанії, в тому числі генеральним директором Дженсеном Хуангом.

На тлі цього, Ентоні Помпіано, відомий ентузіаст технологічного ринку, прокоментував CNBC зростаючий вплив ШІ на ринок. Він підкреслив, що сектор штучного інтелекту готовий генерувати значні багатства.

Водночас він додав, що Біткоїн може відіграти вирішальну роль у збереженні вартості, створеної активами, пов’язаними зі штучним інтелектом. Його позитивний прогноз, схоже, знайшов відгук серед інвесторів у галузі штучного інтелекту, що підвищило довіру до ШІ-монет.

Майкл Сейлор, відомий прихильник Біткоїна та співзасновник MicroStrategy, підтримав думку Помпіано. Він поділився інтерв’ю CNBC у соціальній мережі X, доповнивши розмову про потенціал штучного інтелекту та його синергію з криптовалютою.

Таке узгодження між впливовими фігурами в технологічному та криптовалютному просторах, ймовірно, сприяло зростанню оптимізму навколо AI-монет.

Інші фактори

Нинішній ентузіазм щодо ШІ-монет зумовлений кількома факторами. Низькі показники акцій Nvidia за іронією долі підвищили інтерес до цифрових активів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Нещодавні проблеми Nvidia, включаючи падіння ціни акцій на 7% та їх продаж керівництвом, спонукали інвесторів шукати альтернативні інвестиції у сфері ШІ.

Повідомлення про вихід Amazon на ринок штучного інтелекту ще більше підштовхнуло це ралі. Технологічний гігант розробляє нову модель ШІ під кодовою назвою «Metis», яку деякі джерела називають «вбивцею ChatGPT».

Ця подія свідчить про значну експансію Amazon, яка традиційно зосереджувалася на хмарних обчисленнях та електронній комерції, у сферу штучного інтелекту. Очікування, пов’язане з АІ-починаннями Amazon, породило ажіотаж і припущення, що підвищило цінність АІ-монет.

Однак ключове питання зараз полягає в тому, чи продовжиться ралі ШІ-монет, чи це короткочасне явище. Ентузіазм навколо ШІ та його потенціалу для створення нового капіталу відчутний. Крім того, деякі експерти прогнозують, що сфера штучного інтелекту буде домінувати в технологічному секторі в недалекому майбутньому.

Про те, як розвивається ШІ-екосистема в Україні, ми писали раніше.

Вам може бути це цікаво: