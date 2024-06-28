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В надрах Меркурія можуть бути значні поклади алмазів — відкриття вчених

28.06.2024 20:30
Дарія Шуть
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Товстий шар алмазів може ховатися під поверхнею Меркурія. Витрати на теоретичний видобуток значно перевищать їхню вартість, але це відкриття дає вченим багато зрозуміти про формування планет

В надрах Меркурія можуть бути значні поклади алмазів

Фото: wikipedia.org, freepik.com, pngwing.com

Свіже наукове моделювання показало, що на Меркурії в його надрах може бути шар алмазів товщиною у декілька кілометрів. Вчені з’ясували, що на планеті вуглець перетворився на алмази, які заховані під шаром графіту.

Згідно з даними космічного апарату MESSENGER, велика частина поверхні Меркурія покрита графітом. Вчені з Китайського центру передових досліджень науки та технологій високого тиску під керівництвом Юнцзяна Сюя намагаються з’ясувати, що сталося з вуглецем під час формування планети, коли її поверхня складалася з океану магми.

Сюй припускає, що наявний на планеті вуглець випарувався у формі вуглекислого газу та метану. Високий вміст графіту в корі Меркурія вказує на насичену вуглецеву фазу під час формування ядра та кристалізації магматичного океану.

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Попри те, що Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи з низькою гравітацією, нові моделі гравітаційного поля ставлять під сумнів попередні твердження про недостатній тиск для створення алмазів. Автори дослідження піддали зразки елементів високому тиску та температурі, вважаючи, що під час формування твердого внутрішнього ядра вуглець був витіснений назовні, де й утворив шар алмазів.

Високі температури випалили верхні частини вуглецевого шару до графіту, проте більша частина алмазів могла зберегтися між ядром Меркурія та його силікатною мантією. У результаті утворився алмазний шар, який протягом мільйонів років ставав тільки товщим та міг сприяти створенню магнітного поля планети.

Нагадаємо, серед планет нашої Сонячної системи Юпітер — найстаріша і найбільша планета, яку часто можна побачити на нічному небі (друга за яскравістю після Венери). Вчені давно спостерігають за цим смугастим газовим гігантом, відколи почали конструювати прості телескопи. Тож що цікавого нам наразі відомо про цю планету — читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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