Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

Провідні фінтех-компанії та компанії, що займаються цифровими активами, оголосили про створення нової «Глобальної доларової мережі»

5 листопада криптовалютні, венчурні та фінтех-компанії Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei, Paxos та Robinhood оголосили про запуск «Global Dollar Network».

Партнери об’єднують ресурси та досвід, щоб підвищити популярність стейблкоїнів та розширити можливості їх використання в реальному світі завдяки запуску Global Dollar USDG. За роботу стейблкоїна відповідатиме платформа Paxos.

Paxos карбувала стейблкоїн Binance BUSD, поки в лютому 2023 року не зазнала примусових заходів з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), які змусили компанію припинити емісію. У липні 2024 року SEC припинила розслідування щодо компанії, але на той час стейблкоїн вже обвалився.

USDG, наразі доступний на Ethereum, націлений на повернення доходу, отриманого від його резервних активів, тим, хто допомагає прискорити прийняття. Консорціум представив Global Dollar Network для сприяння глобальному прийняттю стейблкоїнів і просування активу з поділом прибутковості. Згідно з пресрелізом, мережа запросила додаткових лідерів з різних секторів приєднатися і підтримати інновації в глобальному русі грошей.

Найбільший банк Південно-Східної Азії за розміром активів, DBS Bank, стане основним банківським партнером, який забезпечуватиме управління грошовими коштами та зберігання резервів.

