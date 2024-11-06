Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

Провідні фінтех-компанії та компанії, що займаються цифровими активами, оголосили про створення нової «Глобальної доларової мережі»

5 листопада криптовалютні, венчурні та фінтех-компанії Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei, Paxos та Robinhood оголосили про запуск «Global Dollar Network».

Партнери об’єднують ресурси та досвід, щоб підвищити популярність стейблкоїнів та розширити можливості їх використання в реальному світі завдяки запуску Global Dollar USDG. За роботу стейблкоїна відповідатиме платформа Paxos.

Paxos карбувала стейблкоїн Binance BUSD, поки в лютому 2023 року не зазнала примусових заходів з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), які змусили компанію припинити емісію. У липні 2024 року SEC припинила розслідування щодо компанії, але на той час стейблкоїн вже обвалився.

Чим USDG відрізняється від інших

USDG, наразі доступний на Ethereum, націлений на повернення доходу, отриманого від його резервних активів, тим, хто допомагає прискорити прийняття. Консорціум представив Global Dollar Network для сприяння глобальному прийняттю стейблкоїнів і просування активу з поділом прибутковості. Згідно з пресрелізом, мережа запросила додаткових лідерів з різних секторів приєднатися і підтримати інновації в глобальному русі грошей.

Найбільший банк Південно-Східної Азії за розміром активів, DBS Bank, стане основним банківським партнером, який забезпечуватиме управління грошовими коштами та зберігання резервів.

За словами Чарльза Каскарілли, генерального директора та співзасновника Paxos, будь-хто охочий може приєднатися до мережі та отримувати винагороди.

Арджун Сеті, співдиректор Kraken, вважає, що відсутність конкуренції на регульованому ринку стейблкоїнів не дала змоги галузі повністю розкрити свій потенціал.

«USDG змінює цю динаміку, пропонуючи більш справедливу модель, яка залучить в екосистему основних учасників і прискорить нові варіанти використання стейблкоїнів».

Новий стейблкоїн виходить на переповнений ринок, на якому домінує Tether, що має 68% частки ринку та обіг $120 млрд, згідно з CoinGecko. Регульований стейблкоїн Circle USDC є другим за величиною активом із прив’язкою до долара з часткою на ринку у 20% і обігом у $35 млрд. USDS — третій за величиною стейблкоїн з ринковою капіталізацією $5,6 млрд і часткою ринку 3%.

Технічних і резервних деталей, а також даних про пропозицію нового активу USDG не було надано. Щоб краще зрозуміти чим стейблкоїни відрізняються один від одного, прочитайте нашу статтю “Стейблкоїни: все, що потрібно знати про майбутнє цифрових грошей”.

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За матеріалами cryptonews.com