Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн

Кабмін затвердив порядок надання родинам загиблих добровольців такої ж одноразової допомоги, як і сім’ям військовослужбовців — 15 млн грн. Раніше вони отримували значно менше: від сотень тисяч у 2014 році до кількох мільйонів у 2022-му
Про це йдеться у матеріалі Finance.ua.
Що змінилося
До цього часу сім’ї добровольців, які загинули, але не встигли офіційно вступити до ЗСУ, ТрО чи інших військових формувань, отримували лише 2 млн грн. Нове рішення усуває цю нерівність і закріплює механізм визнання добровольця захисником України.
Хто має право
Виплати призначаються, якщо:
- загиблий брав участь у захисті України під час повномасштабної війни, але не був офіційно оформлений на службу;
- смерть настала під час бойових дій або впродовж року після отриманого поранення;
- загибель відбулася:
- 24.02–25.03.2022 — без уточнення місця;
- з 26.03.2022 — у зоні бойових дій (за офіційним переліком).
Читайте також: Міноборони опублікувало довідник про грошове забезпечення військових
Розмір і порядок виплати
15 млн грн ділять рівними частинами між членами сім’ї. Виплата проходить у два етапи:
- 20% (1/5 частина) — одразу;
- решта 80% — рівними частинами протягом 40 місяців.
Якщо сім’я вже отримала меншу суму — держава перерахує та доплатить різницю. Родина може обрати більш вигідний вид допомоги, якщо є кілька варіантів.
Як отримати
Заява подається до регіональної комісії при Мінветеранів (поштою або електронно). Інформація з держреєстрів підтверджується автоматично. Рішення ухвалюють до 30 днів.
Як змінювався розмір допомоги
- 2014: 500 прожиткових мінімумів — 609 тис. грн.
- 2016: 750 прожиткових мінімумів — близько 1,2 млн грн.
- 2022: для загиблих у боях — 15 млн грн (3 млн одразу + 12 млн частинами); у разі смерті від хвороби чи нещасного випадку — 2,2 млн грн одразу.
