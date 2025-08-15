close-btn
Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн

15.08.2025 17:20
Микола Деркач

Кабмін затвердив порядок надання родинам загиблих добровольців такої ж одноразової допомоги, як і сім’ям військовослужбовців — 15 млн грн. Раніше вони отримували значно менше: від сотень тисяч у 2014 році до кількох мільйонів у 2022-му

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Finance.ua.

Що змінилося

До цього часу сім’ї добровольців, які загинули, але не встигли офіційно вступити до ЗСУ, ТрО чи інших військових формувань, отримували лише 2 млн грн. Нове рішення усуває цю нерівність і закріплює механізм визнання добровольця захисником України.

Хто має право

Виплати призначаються, якщо:

  • загиблий брав участь у захисті України під час повномасштабної війни, але не був офіційно оформлений на службу;
  • смерть настала під час бойових дій або впродовж року після отриманого поранення;
  • загибель відбулася:
    • 24.02–25.03.2022 — без уточнення місця;
    • з 26.03.2022 — у зоні бойових дій (за офіційним переліком).

Читайте також: Міноборони опублікувало довідник про грошове забезпечення військових

Розмір і порядок виплати

15 млн грн ділять рівними частинами між членами сім’ї. Виплата проходить у два етапи:

  • 20% (1/5 частина) — одразу;
  • решта 80% — рівними частинами протягом 40 місяців.

Якщо сім’я вже отримала меншу суму — держава перерахує та доплатить різницю. Родина може обрати більш вигідний вид допомоги, якщо є кілька варіантів.

Як отримати

Заява подається до регіональної комісії при Мінветеранів (поштою або електронно). Інформація з держреєстрів підтверджується автоматично. Рішення ухвалюють до 30 днів.

Як змінювався розмір допомоги

  • 2014: 500 прожиткових мінімумів — 609 тис. грн.
  • 2016: 750 прожиткових мінімумів — близько 1,2 млн грн.
  • 2022: для загиблих у боях — 15 млн грн (3 млн одразу + 12 млн частинами); у разі смерті від хвороби чи нещасного випадку — 2,2 млн грн одразу.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
