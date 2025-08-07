Міноборони опублікувало довідник про грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України презентувало оновлений онлайн-довідник, який докладно пояснює структуру грошового забезпечення військовослужбовців

Про це пише видання «Новини Ветеранів» з посиланням на офіційний портал Міноборони.

У довіднику викладено інформацію про всі складові щомісячного доходу військових: посадовий оклад, оклад за звання, надбавки за вислугу років, специфіку служби, премії та одноразові виплати. Також пояснено, за яких умов надаються додаткові надбавки — наприклад, за службу в зоні підвищеного ризику, науковий ступінь чи особливі досягнення.

Окремі розділи довідника присвячені: виплатам у разі полону або зникнення безвісти; калькулятору для орієнтовного розрахунку доходу залежно від посади, звання та стажу; умовам і розмірам одноразових виплат.

Довідник рекомендовано всім військовослужбовцям, членам їхніх родин, командуванню та тим, хто планує підписати контракт.

Які виплати передбачені для військовослужбовців

Основні виплати для військовослужбовців складаються з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років. Їх розмір визначається посадою, званням, тривалістю служби, умовами та її інтенсивністю.

Окрім щомісячного грошового забезпечення, військові також мають право на додаткові одноразові виплати. Зокрема, передбачено різні види допомог — для поліпшення матеріального становища, підтримки здоров’я або вирішення побутових і особистих питань.

Розміри одноразової виплати за першим контрактом (2025):

Рядовий склад: 24 224 грн (контракт на 3 роки); Сержанти та старшини: 27 252 грн (3+ роки); Офіцери: 30 280 грн (1+ рік).

Допомога на оздоровлення: виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення (без премій), зокрема, військовим з інвалідністю через поранення; родинам військових, які в полоні або зникли безвісти (якщо не добровільна здача); у разі важливих життєвих подій (народження дитини, смерть близьких, захворювання, травми тощо).

Додаткові виплати:

100 тис. грн — за участь у боях, роботу на передовій, вогневе ураження;

70 тис. грн — за службу на «нулі» (накопичується за 30 днів у зоні зіткнення);

50 тис. грн — за бойові завдання в штабах та управлінні;

30 тис. грн — за спеціальні завдання, розмінування, ППО об’єктів, інтенсивну підготовку.

Військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму або каліцтво під час захисту України та проходять стаціонарне лікування, виплачується щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою (не менше 20 100 грн). Крім того, їм належить додаткова винагорода — 100 тис. грн за весь період лікування в медзакладах і перебування у відпустці для відновлення після тяжкого поранення (за висновком ВЛК), але не більше ніж за чотири місяці з моменту вибуття з військової частини.

У разі загибелі військового родина отримує одноразову виплату в розмірі 15 млн грн. У разі полону або зникнення безвісти: за військовим зберігаються всі виплати, а його родина може отримувати грошове забезпечення і 100 тис. грн додаткової винагороди.

Детальніше ознайомитись із довідником можна за посиланням.

