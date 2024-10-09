Quoroom купує Investory, щоб розширити платформу для залучення капіталу для стартапів

Quoroom.com завершує стратегічне злиття та поглинання Investory.io, щоб надати єдине рішення для управління інвестиціями для ангельських синдикатів, венчурних фондів та приватних компаній

Quoroom.com, лондонська платформа для управління інвестиціями, оголосила про злиття з Investory.io, віденською компанією, що займається розробкою програмного забезпечення для комунікації між інвесторами та стартапами, йдеться в пресрелізі Quoroom.

Це злиття об’єднує сильні сторони обох платформ для створення більш надійного та уніфікованого рішення для управління інвестиціями, портфелями та збором коштів.

Стратегічне злиття та поглинання дозволить вирішити проблеми, з якими стикаються ангельські синдикати, венчурні фонди та приватні компанії. Завдяки новій інтегрованій платформі користувачі можуть керувати оновленнями для інвесторів, таблицями лімітів, залученням фінансування та моніторингом портфелів в одному місці.

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Мета злиття — впорядкувати інвестиційні операції та допомогти користувачам швидше укладати угоди, отримуючи при цьому більше інформації про ефективність своїх портфелів. У довгостроковій перспективі платформа допоможе венчурним компаніям та синдикатам використовувати ці дані для залучення нових партнерів з обмеженою відповідальністю (LP).

«Для інвесторів та приватних компаній управління інвестиціями на різних платформах може бути неефективним, — каже Уляна Штибель, генеральний директор Quoroom.com. — Об’єднуючись з Investory.io, ми робимо управління інвестиціями простішим та ефективнішим. Тепер наші користувачі матимуть все необхідне — від залучення коштів до оцінки ефективності портфеля — в одному місці».

Це злиття спрощує процес управління інвестиціями та позиціонує Quoroom як ключового гравця на ринку венчурного капіталу, особливо в Європі. Платформа кине виклик статус-кво Carta в США, пропонуючи комплексне рішення, яке покращує управління фондами, відстеження портфеля та звітність.

«Об’єднуючи дві інноваційні платформи, ця угода створює потужний інструмент для менеджерів фондів, інвесторів та стартапів. Це підвищить ефективність, моніторинг портфелів та загальний інвестиційний процес», — сказав Крістобаль Алонсо, генеральний директор Startup Wise Guys.

Нагадаємо, що українська екосистема стартапів стала четвертою за вартістю в ЦСЄ. Попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

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