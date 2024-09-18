Український ШІ-стартап Swarmer залучив $2,7 млн інвестицій

Інвестором виступила американська компанія R-G.АI, а також венчурні фонди Radius Capital, Green Flag Ventures та D3. Команда Swarmer познайомилася з інвесторами на заході Invest Demo Days. Brave1 регулярно організовує такі події, щоб стартапи могли знаходити партнерів і залучати інвестиції

Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Swarmer — одна з небагатьох компаній в Україні, що розробляє рішення для управління роями дронів. Це система з десятків БпЛА, якими керує один оператор чи штучний інтелект.

Нещодавно стартап Swarmer також залучив 2 млн грн від Brave1. Ці кошти компанія витратила на масштабування системи STУX.AІ. Вона допомагає керувати багатьма дронами одночасно і координує їхні дії навіть у складних умовах, зокрема під час дії РЕБ.

«Пошук рішень з управління роями дронів — це топпріоритет, адже технологія може стати геймченджером війни, — зазначає Федоров. — До речі, 3–4 жовтня відбудеться найбільший інвестиційний саміт про український defense tech — Defense Tech Valley. Розробники оборонних інновацій, долучайтеся, пітчіть свою розробку перед експертами та знаходьте інвесторів».

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Нагадаємо, що кластер для розвитку оборонних технологій в Україні Brave1 розпочав приймання заявок на оновлену грантову програму. Головна зміна — збільшення суми грантів на розвиток defense tech-інновацій.

Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Водночас Brave1 продовжує видавати й гранти розміром 500 тис., 1 та 2 млн грн.

Грантові кошти переможці програми можуть витратити на закупівлю обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток власного продукту.

Також раніше ми писали, що на початку вересня завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, у рамках якої було залучено значні інвестиції.

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000. У наглядовій раді MITS — колишні чиновники НАТО і фахівці з компанії Lockheed Martin, що виробляє артилерійські системи HIMARS.

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